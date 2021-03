BMW iX : prix à partir de 86 250 €

Lors de la présentation de l'iX, en novembre 2020, BMW n'avait pas été très bavard sur les caractéristiques techniques. Il en dit davantage aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des carnets de commandes, même s'il n'y a pas encore les chiffres précis.

Deux variantes composent la gamme de lancement. L'iX xDrive40 aura une puissance de plus de 300 ch, ce qui donnera un 0 à 100 km/h réalisé en un peu plus de 6,0 secondes. Pour l'iX xDrive50, la puissance des deux moteurs (un sur chaque essieu) dépassera 500 ch. Le 0 à 100 km/h sera fait en moins de 5 secondes.

Côté batterie, la capacité brute dépassera 70 kWh pour la 40, avec une autonomie supérieure à 400 km (cycle WLTP). La 50 aura une batterie de plus de 100 kWh, promettant une autonomie qui sera au-dessus de 600 km. L'iX proposera des recharges rapides, en courant continu (CC) jusqu'à 150 kW pour la 40 et 200 kW pour la 50. Sur cette dernière, on retrouve 120 km d'autonomie en 10 minutes ! Mais avec une plus classique Wallbox à la maison, avec le chargeur embarqué 11 kW, il faudra 11 heures pour refaire le plein !

On peut donc dès à présent pré-commander l'auto. Côté prix, cela commence à 86 250 € pour l'xDrive40. BMW souligne que c'est un tarif équivalent au X5 hybride rechargeable, variante du X5 la plus vendue en France. L'xDrive 50 est facturé 103 500 €.