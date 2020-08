BMW : la fin du diesel à quatre turbos

En réponse à

Eh l'intelo, tu te demandes pas la raison ? Ben c'est facile, à la base ces constructeurs n'avaient pas prévu de changer de mode de propulsion mais sans compter sur l'UE qui arriva avec ses gros sabots pour imposer le développement de la pauvre batterie, crois le bien, sans ça jamais les constructeurs ne seraient passés à la vulgaire batterie, mais toi et tes potes verts vous l'ouvrez trop, dommage le VE c'est combien déjà, 2% ? ah la la qui va payer les pots casser ? On sait très bien que ça ne va pas marcher, ils ont tout essayé pour nous forcer aha, mais le VE est le produit le moins abouti sur le marché actuellement, c'est pathétique.

Tiens pas plus tard qu'hier une connaissance me disait qu'il a revendu son VE après 6 mois, me disant que c'est pathétique la contrainte que ça entraine, et que le véhicule thermique est tellement mieux en tout points

Mais continuez les 4/5 illuminés qui croient dur comme fer à votre bouse à lithium