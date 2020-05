BMW : la Série 6 Gran Turismo se refait une santé avec un restylage

C'est l'heure du restylage pour une des autos de "niche" chez BMW. La Série 6 Gran Turismo fait sa mue après trois ans de carrière plutôt discrète, les clients privilégiant toujours autant les SUV chez les constructeurs haut de gamme. Il faut aussi dire que cette Série 6 GT est plutôt destinée à des marchés comme la Chine ou les Etats-Unis, où les longues berlines se fondent mieux dans le paysage. Avec près de 5,10 mètres de long, elle s'approche de la longueur des limousines telles que la Mercedes Classe S ou... la BMW Série 7, avec un style plus original.

Cette façon de faire "mi figue, mi-raisin" entre véhicule légèrement surélevé et berline, reste à l'ordre du jour. Les éléments qui évoluent sont toujours les mêmes : la signature lumineuse (avec feux LED adaptatifs de série, les feux "Laser" étant en option), en phase avec celle que l'on trouve sur la Série 5 restylée, et le bas du bouclier, redessiné. De petites touches de design très douces sur un segment conservateur pas franchement habitué aux révolutions esthétiques.

A l'intérieur, sellerie cuir (de série dès premier niveau), matériaux nobles et grand écran 12,3 pouces se marient toujours dans un habitacle très spacieux, puisque l'empattement dépasse les 3 mètres. Le volume de coffre, lui, est à 600 litres en configuration classique mais peut monter à 1800 litres avec les sièges arrière rabattus.

Microhybridation

La petite nouveauté sous le capot de la Série 6 Gran Turismo est la démocratisation de la microhybridation sur tous les modèles, avec une batterie 48V permettant de stocker suffisamment d'énergie pour avoir des moments de roule libre (lors des freinages à basse vitesse, notamment), mais aussi pour gagner un boost temporaire de 11 ch.

Côté moteur, la gamme se compose de deux essence : un quatre cylindres 2.0 de 258 ch, et un six cylindres 3.0 de 333 ch. Côté diesel, l'offre est composée du quatre cylindres 2.0 de 190 ch et du six cylindres 3.0 en 286 et 340 ch. La transmission intégrale xDrive est toujours réservée aux versions six cylindres, tandis que la boîte automatique est imposée sur toute la gamme.