BMW: "le point de bascule pour le moteur à combustion est déjà là"

Le secteur de l’automobile haut de gamme se porte très bien, merci pour lui. On en a notamment l’illustration avec le groupe Bmw, qui avec ses trois marques (BMW, Mini et Rolls-Royce) a battu son propre record en écoulant quelques 2,55 millions de véhicules l’an dernier.

On dénombre parmi ceux-ci 15% de modèles électriques, chiffre qui représente un total de 376 000 voitures « à piles », valeur en hausse de 74% par rapport à 2022.

Dans ce contexte, on ne s’étonnera guère de la déclaration effectuée par le Directeur financier du groupe, lequel a assuré, lors d’une table ronde avec des journalistes, que le passage à l’électrique était déjà réalisé dans les faits : "le point de bascule pour le moteur à combustion est déjà là […] Le plateau actuel des ventes de voitures à combustion va se maintenir, puis diminuer légèrement", le mouvement étant favorisé par l’adoption de réglementations environnementales toujours plus strictes.

Ces nouvelles lois concernent l’Europe, mais aussi la Chine et, dans une moindre mesure toutefois, les Etats-Unis où certains Etats vont suivre le mouvement anti-carburants fossiles initié par la Californie (Connecticut, Vermont, New York, Washington, etc.), ce qui devrait se traduire par l’interdiction de vente de voitures à moteurs thermique entre 2030 et 2035. L’électrification du parc automobile prend bien une dimension mondiale, pour qui en douterait encore.

Selon BMW, la part des ventes d’électriques dans sa gamme devrait ainsi passer de 15 à 33% d’ici 2026, à la faveur de la commercialisation de six modèles de la « Neue Klasse » inspirés du concept-car du même nom dévoilé en septembre dernier.

Pour autant, ce sont bien les moteurs à combustion interne qui continueront de générer l’essentiel des bénéfices jusqu’à 2026 au moins, étant donné l’ampleur des investissements actuels dans les technologies électriques.