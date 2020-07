BMW : "louer" des équipements et des options, plutôt que les acheter

En réponse à

Ce qui me choque le plus c'est le fossé entre l'équipement de série sur les voitures allemandes et l'équipement de série sur les voitures japonaises, si on compare une Mazda 3 full options avec une Audi A3 équipée de manière similaire l'A3 va nécessiter énormément d'options et l'écart de prix est facilement de l'ordre de 10-15000€, je trouve ça choquant également de mettre un essuie glace arrière en option ce qui est monnaie courante chez les constructeurs allemands.