BMW relance ses occasions éphémères

Les Occasions Éphémères sont un marronnier pour BMW. Une à deux fois par an, le réseau de la marque allemande propose ainsi plusieurs offres sur ses véhicules de seconde main. La fournée actuelle prendra fin le 30 novembre prochain.

D’ici là, les concessionnaires participants ‘’offrent’’ un financement à 3,9 %, 3 ans de garantie pour 1 € et 3 ans d’entretien. Ces ‘’cadeaux’’ s’ajoutent aux éléments déjà inclus dans la garantie BMW Premium Sélection, notamment 2 années de garantie et une assistance qui court sur la même durée. Plus de 5 000 BMW et Mini actuellement disponibles dans le réseau BMW sont concernées par cette offre, ce qui permet à la quasi-totalité de la gamme d’être couverte. Tous ces véhicules ont été immatriculés pour la première fois il y a moins de 5 ans et affichent moins de 200 000 km au compteur.

L’avis de Caradisiac : l’offre de financement n’est guère attrayante. Actuellement, les TAEG moyens sur le marché pour l’achat d’une voiture d’occasion sont inférieurs à 3,5 % pour des durées allant de 36 à 60 mois. Opter pour un financement BMW est toutefois la seule possibilité de profiter de 3 années de garantie à 1 €.

Au final, le seul point intéressant de ces Occasions Éphémères est le contrat d’entretien à 1 €. Celui-ci est un BMW Service Flex, c’est-à-dire qu’il couvre les opérations d’entretien courantes : vidanges, remplacement des filtres et du liquide de refroidissement… mais exclut naturellement les pneumatiques et freins. Il est d’une durée de 36 mois dans la limite de 60 000 km pour un véhicule Diesel et de 40 000 km pour les essence, hybride rechargeable électrique. Attention, les modèles BMW M ne peuvent pas profiter de ce contrat.