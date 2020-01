BMW Série 2 Gran Coupé : nouvelle attraction - Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

Attention : la Série 2 Gran Coupé n'est pas liée à la Série 2 Coupé ! Ce nouveau modèle est dérivé de la dernière Série 1, adoptant donc une plate-forme traction, ce dont on commence à avoir l'habitude chez BMW… et ne gêne pas vraiment la clientèle.

C'est le premier coupé quatre portes compact de la firme. La cible désignée est évidemment la CLA, mais la BMW s'en distingue par un gabarit moins imposant, avec 4,53 mètres de longueur, soit une quinzaine de centimètres de moins que la Mercedes. La Série 2 a aussi une silhouette moins effilée. L'arrière de la bavaroise souffre d'une certaine lourdeur.

À l’intérieur, BMW a fait simple en reprenant la planche de bord de la Série 1. La présentation est dans la lignée des dernières productions, avec les éléments historiques de la marque, comme la console centrale orientée vers le conducteur, et les nouveaux, tel que l'écran de la navigation rapproché de celui de l'instrumentation. La banquette rabattable 40/20/40 est en série. Le volume de coffre a une capacité modeste : 430 litres.

Trois versions sont au catalogue pour commencer : le diesel 220d de 190 ch et les essence 218i de 140 ch et M235i de 306 ch. Cette dernière devrait être la plus sportive des Série 2 Gran Coupé, car la variante M2 n'est pour l'instant pas prévue. Ces modèles sont déjà disponibles à la commande en France, avec un prix de départ de 31 150 €.