BMW Série 4: nouveau-nez - Salon de l'auto Caradisiac

Promis, on ne s'appesantira pas ici sur la calandre aux dimensions démesurées de la nouvelle BMW Série 4. Celle-ci a généré tellement de commentaires souvent désobligants et/ou moqueurs qu'il est inutile d'y revenir (d'autant que votre serviteur la trouve très réussie, lui!).

Long de 4,77 m, le coupé Série 4 s'apparente plus à un modèle de grand tourisme qu'à un véritable sportif (en attendant la tonitruante version M). Pour autant, ses suspensions disposent de réglages plus sportifs que celles de la Série 3 dont il dérive. De même, son centre de gravité est abaissé de 2,1 cm et sa voie arrière est élargie de 2,3 cm, pour plus d'efficacité quand le rythme s'accélère.

Avec son coffre de 440 litres, sa banquette arrière rabattable selon un découpage 40/20/40, sa planche de bord partagée avec la Série 3 et sa myriade de possibilités en termes d'équipement de confort et de sécurité, il joue une carte bourgeoise qui plaira à une clientèle prête à débourser 48 000 € pour acquérir la version 420i d'entrée de gamme. Sont notamment fournis en série le freinage automatique d'urgence et l'aide au maintien dans la voie avec correction automatique.

Au lancement, la gamme comprend aussi une version diesel. La 420d, forte de 190 ch (50 550 €), est disponible avec une transmission intégrale xDrive (52 950 €),. Elle sera rejointe courant 2021 par une version 430d développant 286 ch.

Le haut de gamme est assuré par une M440i xDrive de 374 ch et facturée 68 400 €. Toutes ces versions s'accouplent à une boîte automatique à 8 rapports.