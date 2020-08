Franck Stephenson n'aime pas la nouvelle BMW Série 4

Le débat autour de la gigantesque calandre de la BMW Série 4 fait encore débat. Les discussions sont cette fois animées par l'ancien designer du constructeur munichois Franck Stephenson. L'homme en charge dans les années 2000 d'une partie du look du X5 de première génération pense que la firme d'outre-Rhin se fourvoie avec cet élément de design.

Le designer salue la prise de risque de BMW et les belles proportions de la nouvelle Série 4 dont le nez rappelle l'étude 4 Series Concept. Il regrette en revanche l'abandon du trait iconique du pan de Hofmeister des montants de l'arrière et la folie de la taille de la calandre de série du coupé allemand. Détail amusant : des artistes spécialistes de la tablette graphique faisaient le buzz en greffant à cette auto une calandre tout à fait ordinaire.

Pour rappel, la BMW Série 4 est disponible pour l'instant avec deux essence de 184 chevaux et 374 chevaux et un diesel de 190 chevaux. La cavalerie transite au sol via les roues arrière ou la transmission intégrale maison xDrive. Enfin, toutes les mécaniques sont associées à une boîte automatique huit rapports.