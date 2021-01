BMW Série 4 : nouvelle version diesel de 340 ch

Le six cylindres en ligne diesel arrive enfin au catalogue de la nouvelle génération de Série 4. BMW l'a intégrée à son catalogue dans deux déclinaisons désormais très classiques : 430d xDrive et M440d xDrive. La première affiche 286 ch et la seconde revendique 340 ch, 700 Nm, toujours transmis via la boîte automatique à huit rapports et aux quatre roues motrices. La différence entre les deux moteurs reste la présence d'un deuxième turbo sur le "40d" (nom de code B57D30T0). L'hybridation légère 48V est évidemment présente.

Les chiffres sont flatteurs avec un 0 à 100 en 4,6 secondes, et des rejets de CO2 qui plafonnent à 164 g/km lorsque la plupart des options sont cochées. Cela représente 2049 € de malus, une valeur exceptionnellement basse pour une voiture de 340 ch en quatre roues motrices en 2021. Comme quoi, le diesel a encore de l'intérêt pour les rouleurs !

Le tarif débute à 57 700 € pour la 430d et 69 990 € pour la M440d xDrive. Sur la version la moins puissante, le malus maximal est de 450 €.