BMW Z4 restylé : retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Successeur du très apprécié et désormais fort recherché en occasion Z3, le Z4 a fait ses premiers tours de roues en octobre 2002 aux USA et en mars 2003 en Europe. Une première génération qui a fait parler d'elle pour son design, signé Chris Bangle, d'une grande pureté, même s'il a eu ses détracteurs.

En 2018 BMW présente la 3e génération dite G29, qui revient à la capote en toile originelle, quand le second opus, de 2013, avait eu l'idée (bonne ou mauvaise) de proposer le choix entre toit en dur et toile. Et cette génération partage aussi ses dessous avec un modèle Toyota : la Supra. Les deux n'ayant tout de même rien à voir esthétiquement parlant.

Un peu plus de trois ans après sa commercialisation en France, le Z4 passe donc par la case restylage. Rien qui puisse révolutionner ni son aspect ni sa technique. Les boucliers sont revus, le pack aérodynamique M Sport est de série sur toutes les versions, y compris la sDrive20i.

On trouve également des coloris extérieurs inédits : Thundernight métallisée, M Portimao Blue métallisée et Skyscraper Grey métallisée deviennent disponibles pour la première fois sur ce Roadster. La capote en toile continuera d'être proposée en colori "Anthracite Silver" face au noir de série. Il y a enfin de nouveaux feux « M Shadow Line » en option. Quant à l'habitacle de la version six cylindres M40i, il profite désormais d'un tableau de bord en matériau "Sensatec".

Mécaniquement, pas de changement, si ce n'est la disparition de la version 30i de 258 ch. Il ne reste que la sDrive20i de 197 ch et la M40i de 340 ch. Rien entre les deux, ce qui est un peu dommage...

Les prix débutent à 55 000 € pour le petit moteur, et 70 300 € pour le gros, auquel il faudra rajouter les malus : 3 331 € minimum pour le 20i et 10 980 € pour le M40i.

Retrouvez-nous donc demain pour les premières images en direct de l'essai, qui aura lieu en région parisienne au volant d'une version sDrive20i en finition M Sport.