Bon début d’année pour le marché de l’occasion

Depuis le début de la crise du Covid, le marché français du véhicule d’occasion alterne les bons et mauvais scores. Un effet yo-yo qui déroute non seulement les acheteurs, mais également les vendeurs, qui peinent à établir des prix de vente corrects et, dans le cas des professionnels, à constituer des stocks en adéquation avec le marché.

Les espoirs placés en 2024 sont donc grands, puisque beaucoup espèrent qu’il s’agira d’une année de consolidation. Et, au vu des chiffres du mois de janvier, cela semble bien parti. En effet, durant cette période, 425 340 voitures ont, selon AAA Data, changé de mains. Cette hausse de 3,6 %, en ligne avec les résultats de la fin d'année 2023, cache toutefois, comme toujours, d’importantes disparités.

Ainsi, les grandes gagnantes du mois sont les voitures "propres". Les électriques ont, effectivement, vu leurs ventes exploser de 91,6 %. Une donnée qu’il faut toutefois relativiser car il ne correspond qu’à 9 767 transactions, soit 2,3 % du marché. En revanche, les + 50,3 % des hybrides sont plus significatifs. Avec 32 449 occasions vendues, elles représentent désormais 7,6 % du marché. Mais les Français ont, une fois de plus, largement préféré les voitures diesel. 206 234 d’entre elles ont changé de mains en janvier (-2,5 %), ce qui correspond à près d’une vente sur deux. Les gazoles ont donc encore une bonne longueur d’avance face aux essences, 172 237 exemplaires de ces dernières ayant fait l’objet d’une transaction le mois dernier.