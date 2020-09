Bonus écologique : il baissera en 2021, mais…

En réponse à

On baisse les bonus mais on augmente les malus.

Le système bonus/malus n'en porte plus que le nom, maintenant c'est donc bien devenu une taxe à part entière et une source de revenu pour l'état puisqu'on prend de plus en plus pour redonner de moins en moins.

Il serait plus intelligent d'investir dans le déploiement des bornes de recharges ou des énergies/carburants alternatifs.

On se demandent vraiment si on veut nous faire passer à l'électrique ou si on veut simplement faire racker les francais.

Pour moi les constructeurs gonflent les prix neufs des VE et nous font croire à la bonne affaire grâce au bonus et c'est sans octroyer la moindre remise.

Je veux bien que les batteries soient chères (quoique d'année en année, le prix de revient baisse) mais quand on nous dit, Mr TAVARES pour ne pas le citer, que fabriquer une VE (hors batteries) coute 30 % moins cher qu'une VT classique, je me dit quand même que les constructeurs doivent sacrément bien marger vu le prix de leurs VE.

Juste pour l'exemple, 44 000 le DS3 Crossback élec ou 38 000 l'e208 et si je dis pas de bétise chez VW, on est à plus de 40 000 pour l'ID3, franchement j'ai l'impression qu'on prend le consommateur pour un pigeon sans vouloir être plus vulgaire.

Qui parie que sans bonus ces voitures seraient affichées beaucoup moins chère ou vendues à coup de -20% de remise ????