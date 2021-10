Bonus écologique : les barèmes pour 2022

C'est officiel : il n'y aura pas de baisse du bonus écologique le 1er janvier. Le barème actuel, mis en place le 1er juillet 2021, va être maintenu six mois de plus, soit jusqu'au 1er juillet 2022. À cette date, toutes les aides baisseront de 1 000 €.

Pour le gouvernement, il s'agit de continuer à aider les Français à passer à l'hybride rechargeable ou à l'électrique, alors que les prix des carburants dans les stations se sont envolés. Mais le report était aussi attendu par les constructeurs et les clients à cause de la pénurie de semi-conducteurs, qui ralentit les usines et allonge les délais de livraison.

Pour y voir clair, Caradisiac fait le point sur les barèmes prévus en 2022 avec les premières infos données par l'État. Celui-ci précise toutefois qu'un nouveau décret "actant le prolongement et précisant les modalités de ces aides sera prochainement publié au Journal officiel". On espère qu'il n'apportera pas de mauvaises surprises, certains ayant émis la possibilité de tranches de prix revues.

Nous suivrons bien sûr les annonces à venir. En attendant, voici ce qui est prévu à ce jour.

POUR LE NEUF

Jusqu'au 30 juin 2022

Voitures électriques - CO2 jusqu'à 20 g/km

Personnes physiques Personnes morales Jusqu'à 45 000 € 6 000 €* 4 000 €* De 45 000 à 60 000 € 2 000 € 2 000 € Plus de 65 000 € 2 000 € si hydrogène, sinon 0 € 2 000 € si hydrogène, sinon 0 €

Voitures hybrides rechargeables - CO2 de 21 à 50 g/km

Personnes physiques Personnes morales Jusqu'à 50 000 € 1 000 € 1 000 €

À partir du 1er juillet 2022

Voitures électriques - CO2 jusqu'à 20 g/km

Personnes physiques Personnes morales Jusqu'à 45 000 € 5 000 €* 3 000 €* De 45 000 à 60 000 € 1 000 € 1 000 € Plus de 60 000 € 1 000 € si hydrogène, sinon 0 € 1 000 € si hydrogène, sinon 0 €

Voitures hybrides rechargeables - CO2 de 21 à 50 g/km

Personnes physiques et morales 0 €

* limite de 27 % du coût d'achat

Bonus : + 1 000 € en Outre-Mer Pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, le montant du bonus est augmenté de 1 000 € pour les habitants d'Outre-mer (à condition d'y circuler avec le nouveau véhicule pendant 6 mois ou plus suivant son acquisition).

POUR L'OCCASION

Il y a un bonus de 1 000 € sur les voitures électriques d'occasion. Le véhicule acheté doit avoir au moins deux ans. Il doit être conservé (achat ou location) pour une durée d'au moins deux ans.