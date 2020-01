Bonus, prime à la casse : quelles aides pour l'achat d'une voiture en 2020 ?

Bonus : jusqu'à 6 000 €

En 2020, le bonus écologique évolue avec de nouveaux critères de prix. Il s'applique toujours aux voitures particulières et camionnettes (poids du véhicule inférieur à 3,5 tonnes) qui rejettent moins de 21 g/km de CO2, autrement dit les modèles électriques,

L'aide maximale reste à 6 000 € dans la limite de 27 % du coût d'acquisition, en prenant en compte le coût de la batterie. Mais cela concerne maintenant les modèles qui coûtent moins de 45 000 €. De plus, les 6 000 € sont attribués aux personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est 3 000 €.

Entre 45 000 et 60 000 €, le bonus écologique est divisé par deux, soit 3 000 € (personnes physiques et morales). Et au-delà de 60 000 €, le bonus est supprimé, à l'exception des camionnettes et voitures particulières hydrogènes, qui gardent un bonus de 3 000 €.

En 2020, il y a toujours un bonus de 4 000 € pour les véhicules dont le poids est compris entre 3,5 et 4,5 tonnes.

Ces règles s'appliquent aux véhicules commandés et facturés dès le 1er janvier 2020. Pour ceux commandés avant cette date, le bonus 2019 (soit 6 000 € pour tous les modèles au poids inférieur à 3,5 tonnes) s'applique si la facturation se fait avant le 31 mars 2020.

Prime à la casse : jusqu'à 2 500 €

La prime à la casse était victime de son succès, avec des demandes largement supérieures aux attentes. Le gouvernement avait donc revu en urgence le système à l'été 2019 car le dispositif allait devenir bien trop coûteux ! Le tour de vis compte mettait notamment fin à un effet pervers du système : beaucoup d'aides étaient accordées sur des véhicules pas si récents.

Les conditions d'attribution de la prime ne changent pas en 2020. Pour rappel, depuis le 1er août 2019, la prime est accordée à des véhicules qui rejettent au maximum 116 g/km de CO2 au lieu de 122 g/km auparavant.

Deuxième changement majeur mis en place en 2019, pour déterminer les montants des primes : on oublie la notion de foyer imposable ou non imposable, désormais c'est le revenu fiscal de référence par part (RFR/P) qui est utilisé, avec un montant de séparation fixé à 13 489 €.

La prime est dans la limite de 80 % du coût d'acquisition du véhicule.

Si votre revenu fiscal de référence par part est supérieur à 13 489 €

L'aide est accordée pour la mise à la casse d'un essence d'avant 1997 ou d'un diesel d'avant 2001.

- 2 500 € pour un véhicule électrique neuf ou d'occasion sous 21 g/km de CO2.

- 2 500 € pour un véhicule hybride rechargeable neuf ou d'occasion sous 51 g/km de CO2 avec une autonomie suffisante*, 1 500 € pour les autres hybrides sous 51 g/km de CO2.

> Pour les autres véhicules, il n'y a plus d'aide, même les essences les plus modernes !

Si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur à 13 490 €

L'aide est accordée pour la mise à la casse d'un essence d'avant 1997 ou d'un diesel d'avant 2006.

- 2 500 € pour un véhicule électrique neuf ou d'occasion sous 21 g/km de CO2

- 2 500 € pour un véhicule hybride rechargeable neuf ou d'occasion sous 51 g/km de CO2 avec une autonomie suffisante*, 1 500 € pour les autres hybrides sous 51 g/km de CO2.

- 1 500 € pour un véhicule thermique essence neuf ou occasion Crit'Air 1 (sans contrainte de date) ou un véhicule thermique diesel neuf ou occasion Crit'Air 2 mis en service après le 1er septembre 2019.

La super-prime à la casse : jusqu'à 5 000 €

L'aide est accordée pour la mise à la casse d'un essence d'avant 1997 ou d'un diesel d'avant 2006.

Le principe de la super-prime à la casse est maintenu pour les plus modestes. Les montants sont doublés pour ceux qui ont un RFR/P inférieur à 6 301 € et ceux qui ont un RFR/P inférieur à 13 490 € et ont un trajet domicile/travail de plus de 30 km ou font plus de 12 000 km/an. Cela donne donc :

- 5 000 € pour un véhicule électrique neuf ou d'occasion sous 21 g/km de CO2.

- 5 000 € pour un véhicule hybride rechargeable neuf ou d'occasion sous 51 g/km de CO2 avec une autonomie suffisante*, 3 000 € pour les autres hybrides sous 51 g/km de CO2.

- 3 000 € pour un véhicule thermique essence neuf ou occasion Crit'Air 1 (sans contrainte de date), ou un véhicule thermique diesel neuf ou occasion Crit'Air 2 mis en service après le 1er septembre 2019.

* autonomie supérieure à 40 km en mode tout électrique en ville en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission au 1/06/17 , ou 50 km avec règlement (CE) n°692/2008 du 18/07/08.

E85 : un coup de pouce sur le malus, des aides en région

Le gouvernement ne propose toujours pas d'aide à l'achat ou la conversion pour le carburant E85, deux fois moins cher que le sans-plomb traditionnel et composé jusqu'à 85 % d'éthanol d'origine agricole. Il y a toutefois un abattement de 40 % du taux d'émission de CO2.

Il y a des aides au niveau local ou régional. À vous de vous renseigner sur ce qui existe par chez vous. La région Hauts-de-France est par exemple plutôt généreuse.