Bonus voiture électrique et hybride : voici le nouveau barème au 1er juin 2020

Argent gaspillé : ceux qui achètent une hybride rechargeable 50000 euros n'ont absolument pas besoin d'une aide de 2000 euros et ce n'est pas un montant aussi ridicule par rapport au prix d'achat qui impactera leur choix. Autant les 7000 pour une zoe a 30000 peut avoir un fort impact . Le chapitre hybride rechargeable c'est ridicule ils sont grotesques : 2000 sur une yaris hybride non rechargeable fabriquée en France à bcp plus d'impact sur la pollution en ville et serait plus influent sur la décision achat / prix . Ils sont ridicules .