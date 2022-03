Bornes de recharge électrique : Izivia, un nouveau réseau national

Un nouveau réseau de recharge pour les véhicules électriques fait son apparition. Il se nomme Izivia Express, du nom de la filiale d'EDF dédiée à la mobilité électrique. EDF s'est ici associé au "Fonds de modernisation écologique des transports", géré par Demeter, un acteur important du capital investissement pour la transition écologique.

Mais parlons de ce qui intéresse le conducteur ou futur conducteur d'un véhicule électrique, le réseau prévu : il comportera d'ici début 2023 plus de 300 points de recharge, avec jusqu'à six points de recharge par station. L'accent sera mis sur la recharge rapide, avec des puissances jusqu'à 150 kW, ce qui permet sur certains véhicules de refaire le plein à 80 % en 15 à 30 minutes.

Bon point, le réseau sera déployé sur l'ensemble du pays en dehors des axes rapides. Izivia va toutefois viser la proximité des centres urbains et les zones commerciales très fréquentées. Ce réseau va surtout rassembler des bornes installées chez des partenaires. Ainsi, 75 points sont identifiés et en cours de déploiement : 45 centres Norauto, 14 magasins Intermarché, 3 magasins E. Leclerc, ainsi que d’autres grands centres commerciaux.

Le service commencera au cours du deuxième semestre 2022. Le prix est fixé entre 0,40 et 0,55 € par kWh délivré. Les prix seront plus élevés vers la fin de charge, afin de favoriser la rotation. Le service sera ouvert à tous les véhicules électriques. Les utilisateurs pourront accéder à la borne avec un Pass IZIVIA, un badge d’un autre opérateur ou une carte bancaire, via un paiement en ligne ou directement sur les bornes équipées d’un terminal de paiement sans contact.