Bornes électriques: la France dans le Top 3 européen, mais...

En cet après-midi du lundi 20 février, c’est sous un grand soleil que le ministre des Transports Clément Beaune a inauguré la station de recharge rapide Fastned de l’aire de Vémars-est, sur l’autoroute A1 (réseau Sanef).

Cette ouverture symbolise la vitalité certaine avec laquelle se déploient les bornes de charge rapide sur le réseau autoroutier hexagonal, lesquelles sont une donnée-clé pour le développement de l’électromobilité longue distance.

"La route représente 85% des kilomètres parcourus par les français, et nous avons besoin de la rendre plus verte", a expliqué Clément Beaune. "Nous sommes aujourd’hui sur le podium européen en matière de déploiement des bornes. Avant la fin du semestre, nous atteindrons l’objectif que toutes les aires de service seront équipées en bornes de recharge, et dans la plupart des cas en bornes de recharge très rapides."

Rappelons que l’objectif des pouvoirs publics est d’atteindre le seuil des 400 000 bornes publiques à la fin de la décennie, ce qui placerait (peut-être) le pays au premier rang européen en valeur absolue.

Nous n’y sommes pas encore, loin s’en faut, mais on peut être confiant dans le fait que d’ici l’été, la quasi-totalité des aires de service disposera de bornes permettant de faire le plein d’électrons en 20 à 30 minutes, ce qui permettra d’envisager les grands trajets en électrique aussi sereinement que possible (sous réserve que les bornes fonctionnent bien, et que les électromobilistes qui les utiliseront respectent leurs prochains en ne « squattant » pas les emplacements plus longtemps que nécessaire…)

La Hollande, l'autre pays de la recharge



D’ailleurs, la dernière étude de l’Association européenne des constructeurs automobiles est plutôt encourageante sur ce point. La France est actuellement le troisième pays le plus densément équipé en valeur absolue, avec plus de 83 000 points de charge publics (et même plus de 85 000 au dernier pointage opéré par l’Avere-France). Ce sont les Pays-Bas qui mènent la danse avec près de 112 000 points de charge disponibles, devant l’Allemagne (87 000).



Les trois pays précités totalisent représentent ainsi 59% du parc européen, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour qui veut voyager en Italie (37 000 points de charge), Espagne (34 000) ou Portugal (7 800).

Toutefois, le classement est bien différent si l’on rapporte le nombre de bornes à la superficie des territoires considérés. La Hollande reste - et de loin - la championne européenne de la borne électrique, avec quelques 2,67 dispositifs au km2.

Le podium est complété par deux autres pays à la surface réduite, à savoir le Luxembourg et la Belgique. Autriche, Danemark et Allemagne affichent des densités équivalentes en matière de bornes, et la France n’occupe que le septième rang européen. Pour rivaliser avec la Hollande, il faudrait qu’y soient installées…1,45 millions de bornes ! Bref, il va encore falloir mettre les gaz.