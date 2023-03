Bornes : le Chinois Autel Energy débarque en France

Autel Energy, société experte en bornes électriques, vient de débarquer en France. Filiale du groupe chinois Autel, l’un des leaders mondiaux sur le champ du diagnostic automobile, elle se lance à l’assaut d’un secteur ultra concurrentiel. Elle explique disposer d'une gamme de bornes de recharge qui peut lui permettre d'adresser « l’ensemble des besoins du marché : stations-services, lieux de travail, parkings commerciaux, garages, flottes, autoroutes ou encore résidentiel. »

En termes de volumes, Autel Energy envisage d’installer dans l’hexagone 10 000 bornes à charge lente (entre 4 et 8h de charge) et 500 bornes à charge rapide (entre 10 et 60 minutes) au cours de l’année 2023. L’entreprise internationale créée en 2021 entend parallèlement recruter une centaine de salariés en Europe d’ici 3 ans et intégrer le top 5 des fabricants de bornes.

" Bornes 30 % moins chères "

Pour se démarquer, elle mise d'une part sur le nombre. D'autre part, elle indique se distinguer grâce à « la qualité » de ses produits, mettant en avant entre autres « un design récompensé d'un IF Design Award et d'un Red Dot », mais aussi « des écrans LCD haute définition de 27 à 55 pouces, une reconnaissance automatique du client et une personnalisation complète » de chaque borne. Autel Energy affirme en outre que les bornes qu’elle commercialise sont en moyenne 30 % moins chères que celles qui maillent actuellement le territoire français.

« Nous sommes très heureux de déployer nos bornes de recharge en France pour participer au développement de la mobilité décarbonée. C’est un marché avec un potentiel extraordinaire et les premiers partenariats locaux signés avec des distributeurs et des installateurs vont nous permettre de nous étendre rapidement » se persuade Wu Di, Country manager d’Autel Energy en France.

L’équipementier débute sur le marché français avec une dizaine de collaborateurs. Le fabricant confie avoir déjà signé au niveau national pour 1500 bornes et s’apprêter, en partenariat notamment avec Ma Borne Auto, expert en installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, à « servir les principales verticales du secteur : flottes, réseaux de franchises, grande distribution, commerces, copropriétés, autoroutes, cinémas ou encore concessions automobiles. »