La plupart des spots publicitaires sur la Sécurité Routière en France font dans le dramaturge, la tristesse et la gravité des faits. Mais rarement dans l'humour, surtout pour un thème forcément sensible et qui touche de nombreuses familles. Mais de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges, l'approche est nettement plus décalée.

Bruxelles et sa publicité radicale sur la sécurité routière

La région bruxelloise a réalisé plusieurs spots publicitaires très inspirés. En particulier celui traitant de la sécurité routière comme d'un "pari sportif" en pleine période de football et d'Euro 2020. L'histoire d'un homme devenu riche en pariant sur la mortalité routière, comme un trader parierait sur la faillite des entreprises.

Ce n'est pas tout, puisque Bruxelles a également souhaité mettre en avant les déplacements doux en rappelant ce mode de transport "facile à recharger", "testé dans des conditions extrêmes" et accessible à tous. Une vidéo montée à la façon d'une publicité d'un constructeur automobile pour une technologie révolutionnaire. Nous vous laissons le soin de découvrir cette révolution du transport.