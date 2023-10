BYD est en train de dépasser Tesla dans le monde

Tesla a vendu 1 369 611 voitures dans le monde en 2022. Même si ces résultats doivent surtout à deux modèles de voitures (la Model 3 et le Model Y), ils permettent au constructeur américain de s’imposer comme la première force du marché automobile électrique dans le monde. Ces ventes de Tesla ont encore augmenté en 2023 avec 1 324 074 autos écoulées sur les trois premiers trimestres de l’année (46% d’augmentation par rapport à la même période de l’année dernière), même si Tesla visait des ventes encore plus hautes initialement.

Mais la marque d’Elon Musk est en train de se faire rattraper par BYD, le constructeur automobile chinois le plus en avance sur les ventes de voitures 100% électriques. Sur les trois premiers trimestres de l’année 2023, la marque a écoulé 1 048 413 voitures dans le monde (80% d’augmentation). Et rien que sur le troisième trimestre de l’année 2023, la montée en puissance de BYD se confirme avec 431 603 voitures vendues (67% d’augmentation par rapport à la même période de 2022). Tesla, de son côté, a vendu 435 059 autos sur ce même troisième trimestre de 2023. Mais la hausse n’est que de 27% par rapport à l’année dernière.

BYD devrait dépasser Tesla

Même si Tesla devrait terminer l’année 2023 en gardant son statut de plus gros constructeur de voitures électriques dans le monde, la marque est bien en train de se faire dépasser par BYD. Le rapport de force devrait s’inverser à partir du quatrième trimestre de l’année 2023 et BYD pourrait ensuite faire la course en tête. Notez que derrière ces deux géants, le groupe Volkswagen se tient à bonne distance avec 530 485 voitures électriques vendues sur les trois premiers trimestres de 2023 (+45%). Le géant allemand ambitionne pourtant de s’imposer comme le premier sur l’électrique à partir de 2025.