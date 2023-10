La marge de Renault au-dessus de celle de Tesla !

Le groupe Renault se remet d’une passe financière difficile et doit encore négocier des manœuvres délicates comme l’entrée en bourse de sa nouvelle entité Ampère et le développement de sa nouvelle plateforme de véhicules électriques. Mais les choses vont beaucoup mieux qu’en 2020 pour le géant français de l’automobile, qui vient de dévoiler de bons résultats sur le troisième trimestre de l’année 2023. Avec 510 751 véhicules vendus au total sur cette période, le groupe revendique une hausse de 6,1%. La marque Renault progresse de 11%, Dacia de 2,4% et Alpine de 2,4%. Depuis le début de l’année 2023, cette hausse atteint respectivement 11,4%, 16,7% et 15,9% pour les trois marques.

Mais c’est surtout le chiffre d’affaires qui progresse à 7,6% (10,507 milliards d’euros), soit 37,356 milliards d’euros depuis le début de l’année 2023. Renault vise ainsi une marge opérationnelle à près de 8% sur le troisième trimestre, après avoir déjà atteint le chiffre de 7,6% au premier semestre 2023 ce qui constituait un record pour le groupe au losange.

Devant Tesla !

Si la situation des deux groupes n’a évidemment rien de comparable, il est étonnant de constater que la marge de Renault vient d’égaler celle de Tesla, en chute libre à 7,6% sur le troisième trimestre 2023 après avoir atteint des sommets lors des années précédentes. Sachant que Renault annonce une marge supérieure à 7,6% sur ce troisième trimestre, les Français auraient même dépassé Tesla sur ce point si crucial pour les finances de la société. Handicapé à ce niveau par de grosses baisses de prix et des ventes moins importantes que prévu, Tesla doit aussi faire face à une industrialisation difficile de son Cybertruck. De son côté, Renault profite de nouveautés rentables comme l’Austral et se prépare à lancer d’autres modèles importants comme le Rafale, le Scenic et la toute nouvelle citadine 5 électrique.

Rappelons que cette marge à « plus de 7,6% » n’a rien d’exceptionnel chez les constructeurs automobiles. Stellantis, par exemple, se situe au-dessus des 10% en 2023. Et Renault devra compter sur le succès de ses nombreux nouveaux modèles électriques pour espérer continuer sur cette lancée positive.