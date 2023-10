Les bénéfices de Tesla en chute libre à cause de la baisse des prix

Au début de l’année 2023, Tesla a bousculé sa politique tarifaire en abaissant sensiblement le prix de ses deux modèles les plus vendus, la Model 3 et la Model Y. Le but ? Répondre à un abaissement de la demande mondiale et augmenter les volumes de ventes quitte à rogner sur la marge. Le constructeur américain a effectivement réussi à vendre plus de voitures, mais pas autant qu’il ne l’avait espéré : 435 059 véhicules de la marque ont été livrés dans le monde sur le troisième trimestre de l’année 2023 (27% de plus que la même période de l’année dernière), alors que les analystes attendaient plutôt 455 000 ventes au minimum. Cette hausse « décevante » se justifie en partie par l’adaptation des chaînes de production chinoises à l’arrivée de la nouvelle Model 3 restylée et possiblement à des difficultés logistiques à l’usine de Berlin. Mais elle impacte négativement les revenus de la société.

Dévoilé hier, le résultat net de Tesla du troisième trimestre 2023 tombe en effet à 1,9 milliard de dollars (-44%), chiffre que les spécialistes n’avaient anticipé. Résultat, la marge opérationnelle du constructeur américain s’effondre totalement et se situe désormais à 7,6% sur le troisième trimestre. Elle était déjà tombée à 9,6% au second semestre 2023, alors qu’elle se maintenait très au-dessus des 10% lors des deux précédentes années (plus de 16% en 2022 !). Tesla se retrouve ainsi à des niveaux classiques dans l’industrie automobile mondiale après avoir fait figure d’exception toute l’année dernière.

Pas de panique

Le patron Elon Musk avait prévenu les investisseurs de ces mauvais chiffres à venir, même si la déception a été au-delà de ce qui était attendu. Il a également été pessimiste, à l’occasion de sa conférence, sur le lancement du Cybertruck dont la production s’annonce difficile à organiser. A noter que la présentation officielle de la version définitive de ce Cybertruck est prévue pour le 30 novembre prochain.

Malgré ces résultats économiques décevants, il n’y a évidemment pas péril en la demeure pour Tesla mais dans une phase où le constructeur cherche désormais à augmenter ses volumes de vente, l’expansion ne se passera peut-être pas aussi bien que prévu. Attendons tout de même de voir ce que donnera le quatrième trimestre 2023 pour le constructeur américain et si Tesla parvient à atteindre son objectif de 1,8 million de ventes sur l’année. Si oui, la marque passera probablement devant Audi et talonnera BMW et Mercedes.