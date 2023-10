Malgré le succès,Tesla ne vend pas autant que prévu

Le succès mondial de Tesla n’est plus à démontrer. Après des premières années difficiles, la marque d’Elon Musk écrase la concurrence électrique aux quatre coins de la planète depuis l’arrivée de ses Model 3 et Model Y. Ce dernier est d’ailleurs en train de devenir la voiture la plus vendue dans le monde, y compris sur le marché européen où il vient de prendre le leadership. En 2022, Tesla a livré quelque 1 313 581 véhicules neufs dans le monde et commence à se rapprocher des géants allemands de l’industrie automobile « premium », BMW en tête.

Dans ce contexte, vous serez peut-être surpris d’apprendre que Tesla vient de dévoiler des résultats de vente décevants pour le troisième trimestre de l’année 2023. Tesla a livré très exactement 435 059 autos dans le monde sur cette période, soit une hausse de 27% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Le chiffre est bon objectivement, mais les analystes s’attendaient plutôt à un nombre compris entre 455 000 et 461 000 comme l’expliquent les spécialistes de Business Daily. En comparaison, Tesla avait livré 466 140 autos lors du second trimestre 2023. Les problèmes de production à l’usine de Berlin expliquent-ils en partie ces résultats « décevants » ?

Devant Audi en 2023 ?

Il n’empêche que les résultats de Tesla forcent le respect. Le constructeur estime toujours pouvoir atteindre la barre du 1,8 million de voitures vendues dans le monde en 2023 malgré cette baisse de régime sur le troisième trimestre. Ce qui pourrait permettre à Tesla de passer devant Audi, qui a vendu 1 614 231 voitures dans le monde en 2022. Bon, on reste quand même très loin des 20 millions de voitures vendues par an visés par Elon Musk à moyen terme…