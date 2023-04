Tesla prévoit de vendre 89 millions de véhicules !

Le « Master Plan 3 » de Tesla e début mars a été décevant au registre des annonces. Mais alors que le constructeur américain vient de diffuser un nouveau document beaucoup plus intéressant pour détailler ce « Master Plan 3 », les informations qu’il contient ont de quoi faire tourner la tête dans le marché automobile actuel. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, ce document confirme l’arrivée prochaine d’au moins un nouveau modèle d’entrée de gamme, dans la case « Compact », qui reste à dévoiler. Et le tableau comprend aussi des cases « vans utilitaires » et « bus », indiquant que Tesla prévoit d’arriver aussi dans ces catégories de véhicules.

Mais ici, ce sont les quantités correspondantes qui donnent le tournis. Ce tableau dresse une estimation du nombre de véhicules dans le monde pour chacune des catégories concernées, avec un total de 1,403 milliard de véhicules tous types confondus (des véhicules qui devront donc potentiellement être tous remplacés). A côté de ça, Tesla nous donne le nombre de véhicules qu’il compte produire pour chacune des catégories : 24 millions de véhicules de taille moyenne comme les Model 3 ou Y, 10 millions de vans, 9 millions de gros véhicules comme les Model S, X et Plaid, un million de bus, trois millions de camions et…42 millions de modèles compacts d’entrée de gamme. Soit un total de 89 millions de véhicules qu’espère vendre Tesla dans le monde !

Un chiffre atteignable à quel terme ?

La marque ne précise pas sur quelle durée elle prévoit d’écouler autant de véhicules dans le monde et, en admettant qu’il s’agisse d’un plan à moyen terme, ces chiffres ne paraissent pas totalement délirants. Mais ils impliqueraient une forte hausse de la production annuelle de Tesla, sachant que le constructeur ne possède actuellement une capacité maximale « que » de deux millions de véhicules. A titre de comparaison, Toyota a vendu plus de 50 millions d’exemplaires de sa Corolla depuis 1966 et Volkswagen, quelques 35 millions de Golf depuis 1974. Toyota vend 10 millions de voitures dans le monde chaque année, ce qui laisse penser qu’il faudra quand même un petit bout de temps à Tesla avant d’arriver au chiffre de 89 millions (même en comptant les utilitaires et les camions). En admettant que la marque finisse par y arriver, naturellement.