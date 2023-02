La future petite Tesla d'entrée de gamme en image ?

A quelques heures du Tesla Investor Day programmé au Texas le 1er mars prochain, les spéculations vont bon train à propos de la future petite compacte électrique du constructeur américain. Déjà évoqué depuis plusieurs années par Elon Musk, l’hypothétique modèle d’entrée de gamme de Tesla se cachait peut-être sous le châssis camouflé d’un véhicule épié il y a quelques jours dans une rue de Chine. Les images diffusées sur Internet montraient en effet ce qui s’apparente à un mulet de développement, dont la carrosserie ressemble de très près à celle du Mazda CX-30. Peut-être parce que Tesla aurait utilisé la structure du SUV japonais pour réaliser les premiers tests dynamiques de cette future Model 2 ?

Depuis quelques jours, c’est un autre petit détail qui intrigue les internautes : une vidéo officielle publiée par Tesla sur Twitter le 23 février dernier, montrant à 11 minutes et 39 secondes une employée de la marque en train de s’affairer devant plusieurs dessins, dont certains s’approchent furieusement des proportions et la silhouette de cet hypothétique modèle compact (avec une forme de SUV mais une taille en-dessous du Model Y). A quelques heures de la grande conférence d’Elon Musk, tout cela commence à faire beaucoup sachant qu’on évoque régulièrement l’arrivée possible d’une nouvelle Tesla proposée à environ 25 000 ou 30 000 dollars en premier prix.

En plus de la Model 3 restylée ?

Rappelons que la Tesla Model 3 restylée devrait être présentée à l’occasion de ce Tesla. Investor Day du 1er mars, avec une mise en production planifiée pour la seconde moitié de l’année. L’annonce de la Model 2, si elle avait vraiment lieu, constituerait une grosse surprise en plus de cette Model 3 restylée. Allez, plus que quelques heures avant de savoir…