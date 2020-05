BYD Han EV : la berline est prête pour l'Europe

Un constructeur chinois peut-il arriver à faire le coup de Tesla en Europe et s'installer durablement, notamment dans le véhicule électrique ? S'il y en a un qui peut tenter le coup, c'est bien BYD. Le géant chinois est le plus gros pourvoyeur de voitures électriques à travers le monde avec Tesla, et désormais, BYD met le cap sur l'Europe.

Le premier modèle vendu sera le Tang, un gros SUV familial 100 % électrique, qui se retrouvera notamment en face de la Tesla Model Y. Mais ce n'est pas tout puisque BYD dévoile désormais la HAN EV, la berline au look plutôt dynamique destiné au marché européen. Malheureusement, nous ne connaissons pas encore l'homologation WLTP (en Chine, le cycle NEDC est encore présent), mais BYD parle de 600 km sur une charge. Sur le cycle WLTP, cela pourrait donc correspondre à une valeur située entre 400 et 500 km.

BYD a fait appel à Bosch pour le freinage intelligent avec la toute nouvelle technologie baptisée "IPB", qui fera donc ses débuts sur la berline chinoise. En termes de performances, BYD parle d'un 0 à 100 en 3,9 secondes. Mais la valeur que nous attendons est évidemment le prix : la Han EV devrait être vendue à un tarif situé entre 40 et 50 000 €. Un prix très compétitif pour un modèle plutôt haut de gamme doté de technologies avancées et de la 5G. Il reste maintenant à savoir si la France fait partie des plans de la marque chinoise.