C3 Aircross, 2008, Captur : quel SUV urbain français décote le plus ?

Pour des raisons d'équité, nous avons bien sûr choisi des motorisations et des puissances équivalentes pour chaque modèle et pris en compte également l'âge, le kilométrage et le niveau de finition. Histoire de ne pas comparer des jantes alu et des jantes tôle...

N.B. : on ne parle ici que de l'offre et de la décote, mais nous sommes obligés de mettre aussi un warning sur la fiabilité des 1.2 Puretech, au niveau essentiellement de la distribution. Elle est aléatoire, même si un rappel a été fait, et les échéances de remplacement raccourcies. Le risque est minimisé depuis lors (fin 2020) mais pas nul. Cela vaudra pour le Peugeot 2008. Même punition pour le 1.2 TCe du Renault Captur, qui peut connaître des soucis de consommation d'huile, de manque de lubrification et au pire de casse moteur. Soyez donc vigilants.



Quelle décote au bout de cinq ans ?

L'offre

80 % des C3 Aircross en vente sont des essence et les professionnels s'imposent haut la main avec 95 % des annonces. Du côté des motorisations, le 1.2 PureTech 110 ch domine avec 85 % des propositions suivi de 1.2 Pure Tech 82 ch et enfin, le 1.2 Pure Tech 130 ch. En diesel, il y a deux fois plus de 1.6 BlueHDI 100 ch que de 1.6 BlueHDI 120 ch. Enfin, pour ce qui est des finitions, le haut de gamme Shine arrive en tête suivi par le milieu de gamme Feel.

Les prix et la décote

L'enquête révèle que les tarifs affichés ne dépassent par les 40 % de décote. Ainsi, nous avons repéré un 1.2 Pure Tech 110 ch Shine de septembre 2018 d'une valeur neuve de 21 650 € cédé à 13 500 €. Ce qui représente une décote de 38 %. Et en diesel, la moins value est encore plus faible. Comme ce 1.6 Blue HDI 100 ch Shine qui valait neuf 23 200 € et s'affiche en seconde main à 15 500 €, soit une baisse de 33 % seulement.

Quelle décote au bout de deux ans ?

L'offre

Pas de quoi se chamailler pour dénicher un C3 Aircross de cet âge - il s'agit de la version restylée, apparue en mars 2021 - et mieux, contrairement aux générations de cinq ans, il est bien plus présent dans sa déclinaison diesel, soit entre 25 % et 30 % des annonces. Au menu principalement des 1.5 BlueHDI 110 ch suivis de près par les 1.5 BlueHDI 120 ch. En essence, c'est le 1.2 PureTech 110 ch qui s'impose. En retrait, le 1.2 Pure Tech 130 ch.

Les prix et la décote

Par rapport aux modèles de cinq ans, on remarque que les décotes, sont plus importantes sur les autos ayant 24 mois d'âge. Ainsi, dans la catégorie essence, un C3 Aircross 1.2 Pure Tech 110 ch Shine s'affiche à 16 800 €. Neuf, il valait à l'époque 24 500 €, soit une décote de 32 %. En diesel, un 1.5 Blue HDI 110 ch Shine est mis à prix à 18 000 €. Au catalogue du neuf il était à 25 900 € soit une décote de 30 %.

Quelle décote au bout de 6 mois ?

L'offre

Dans cette tranche d'âge la grande majorité des C3 Aircross sont des occasions ''0 km''*. Sur le plan mécanique pas de changement. On retrouve les blocs essence et diesel des modèles plus âgés. Et la tendance reste la même, à savoir une prédominance dans les annonces des 1.2 PureTech 110 ch et des 1.5 BlueHDI 110 ch. Sans surprise, compte tenu de leur jeune âge, ce sont les professionnels qui s'imposent sur ce marché.

Les prix et la décote

Comptez une décote d'environ 20 % sur un 1.2 Pure Tech 110 ch et 16 % pour une version gazole 1.5 BlueHDI 110 ch, les deux mis en circulation en septembre 2023.

Quelle décote au bout de cinq ans ?

L'offre



Le 2008 de première génération, version restylée s'affiche en nombre dans sa déclinaison essence. Les annonces représentent près de 80 % de l'offre. Et sur le plan mécanique, à l'instar de son cousin, le C3 Aircross, on retrouve également les mêmes blocs dans les mêmes proportions. Ainsi, c'est le 1.2 PureTech 110 ch qui domine l'offre suivi à égalité par les 1.2 PureTech 82 ch et 130 ch. En diesel, les 1.5 BlueHDI 100 ch et les 1.6 BlueHDI 100 ch arrivent en tête des propositions et en retrait, le 1.6 BlueHDI 120 ch. Quant aux niveaux de finition, l'Allure prend le dessus suivi par les Style et Crossway.

Les prix et la décote

Force est de constater que le crossover de la marque sochalienne, subit des décotes légèrement plus fortes par rapport à son rival chez Citroën et surtout plus en corrélation avec les valeurs classiques relevées sur des autos âgées de cinq ans. Deux raisons à ce constat. D'abord, l'offre, plus généreuse qui favorise la concurrence mais aussi, l'arrivée sur le marché de la seconde main de l'opus 2. Ainsi, un 1.2 Pure Tech 110 ch Allure est proposé à 13 000 €. Neuf, il valait 22 800 € soit une décote de 43 %. En diesel, le taux est en dessous des 40 % mais reste supérieur à celui du C3 Aircross. Vu, un 1.5 BlueHDI 100 ch Allure à 15 500 €. Son prix neuf : 24 200 €, soit une décote de 36 % .



Quelle décote au bout de deux ans ?

L'offre

Rappelons qu'il s'agit de l'opus 2 du 2008 arrivé sur le marché début 2020. Aujourd'hui, il est très présent en seconde main. Et ce sont les déclinaisons essence qui s'octroient les deux tiers des annonces. En tête des propositions, le 1.2 PureTech 130 ch suivi par le 1.2 PureTech 100 ch. Pour ce qui est des diesels, le 1.5 BlueHDI 130 ch domine l'offre, talonné par le 1.5 BlueHDI 100 ch. Au point de vue finitions, on retrouve en tête l'Allure et la GT.

Les prix et la décote

Des tarifs plutôt attractifs pour un véhicule âgé de seulement deux ans. Et côté décotes, elles se situent dans des valeurs classiques et se calent sur celles du C3 Aircross du même âge. En essence, un 1.2 PureTech 100 ch Allure est cédé à 18 900 € pour une valeur neuve à 26 900 €. Ce qui représente une décote de 30 %. En diesel, la moins value est plus contenue, soit 25 % seulement. Un 2008 1.5 BlueHDI 110 ch Allure s'affiche à 21 000 €.



Quelle décote au bout de 6 mois ?

L'offre

Dans cette catégorie de prix on retrouve, comme pour le C3 Aircross, une majorité d'occasions récentes ''0 km''* et du coup des 2008 de seconde génération phase 2. Les essence s'imposent avec 85 % de l'offre. Et c'est le 1.2 PureTech 130 ch qui domine devant le 1.2 PureTech 100 ch. En diesel, pas vraiment le choix. Le 1.5 BlueHDI 130 ch est l'unique bloc disponible.

Les prix et la décote

En raison de l'offre importante en essence qui génère de la concurrence, les décotes sont conséquentes malgré le jeune âge des autos. À titre d'exemple, un 1.2 PureTech 130 ch Allure phase 2 est proposé à 25 000 €. Son prix neuf est de 31 800 €. Ce qui représente une décote de 23 %.

Pour un diesel, on est encore en dessous de 20 % en raison d'une offre moindre et donc une concurrence réduite. Vu en concession, un 1.5 BlueHDI 130 ch Allure phase 2 à 28 000 €. Son prix neuf est de 33 400 €, soit une décote de 16 % seulement.

Quelle décote au bout de cinq ans ?

L'offre

Elle est composée de Captur de première génération ''phase 2''. Mais, contrairement aux C3 Aircross et Peugeot 2008, les versions diesels sont bien plus représentées avec près de 40 % de l'offre. Et c'est le 1.5 dCi 90 ch qui mène la danse devant le 1.5 dCi 110 ch. Du côté des essence, 50 % des annonces proposent le 0.9 TCe 90 ch suivi de près par le 1.2 TCe 120 ch et en queue de peloton le 1.3 TCe 150 ch. En matière de finitions, le haut de gamme Intens s'impose avec 65 % de l'offre. Suivent les Business, les Zen et les Initiale Paris. Dans une moindre mesure, on trouve l'entrée de gamme Life et le milieu de gamme Zen.



Les prix et la décote

On note des taux de décote globalement similaires à ceux du Peugeot 2008. Des valeurs qui se rapprochent de la moyenne constatée sur des autos de cinq ans. Ainsi, nous avons repéré un 1.2 120 ch Intens à 13 500 €. Neuf il valait, 22 400 €, soit une dépréciation de 40 %. Pourtant, malgré les soucis de consommation d'huile excessive dont sont victimes ces moteurs depuis le lancement du Captur en 2012 les prix à la revente ne semblent pas être impactés.

40 % de moins-value sont constatés également sur les versions diesels. Un 1.5 dCi 110 ch Intens est vendu 15 000 €. Son prix neuf à l'époque : 25 200 €.



Quelle décote au bout de deux ans ?

L'offre

Elle se compose de la deuxième génération de Captur apparue début 2019. Et grande surprise, face à ses rivaux français, le Captur 2 est le seul à s'imposer avec 90 % de versions essence. Sous le capot, le 1.3 TCe qui s'octroie 60 % des annonces suivi du 1.0 TCe. Pour le premier, c'est la déclinaison 140 ch qui est en tête des annonces. Et dans une moindre mesure le 130 ch. Quant au 160 ch, l'offre est insignifiante. Du côté des très rares diesels, on trouve à égalité les 1.5 dCi 95 ch et 115 ch. Enfin, pour les finitions, l'Intens et la Business, dominent.

Les prix et la décote

Avec une décote aux alentours des 30 % sur les modèles essence, le Captur 2, s'aligne sur les valeurs de ses concurrents français. Ainsi, chez un professionnel nous avons trouvé un 1.3 TCe 140 ch Intens à 19 000 €. Sa valeur neuve était de 27 600 €. Soit, 31 % de décote.

Difficile d'établir une décote fiable pour les diesels en raison d'une offre quasi-nulle. Toutefois, nous avons repéré un 1.5 Blue dCi 115 ch Intens proposé à 19 500 €. Neuf, il valait 26 900 €, ce qui fait une moins-value de 28 %.



Quelle décote au bout de 6 mois ?

L'offre

Ne cherchez pas un Captur diesel dans cette tranche d'âge, il n'y en a pas. La marque au losange l'a tout simplement supprimé du catalogue en 2022 au profit des versions hybrides et GPL. D'ailleurs, ce réaménagement de la gamme Captur, a également réduit l'offre en essence. Au menu, des occasions ''0 km''* et un seul bloc, le 1.0 TCe de 90 ch. En ce qui concerne la finition, c'est la Techno la plus présente dans les annonces. Plus en retrait on trouve l'Evolution et l'Equilibre.

Les prix

Même constat que pour les C3 Aircross et Peugeot 2008, pour le Captur, comptez environ 20 % de rabais sur un 1.0 TCe 90 ch. Un taux intéressant pour un modèle âgé de six mois ayant 0 km au compteur. Vu dans une concession de la marque un 1.0 TCe 1.0 90 ch Techno à 22 000 €. Son prix neuf : 27 900 €.

*Qu'est-ce qu'une occasion ''0 km'' ?

Ce sont généralement des autos de la marque de l'enseigne du concessionnaire, immatriculées au cours de l'année précédente ou en cours, au nom de la concession et en stock. Une initiative qui permet au professionnel de réaliser les quotas imposés par le constructeur. Ces autos méritent le détour car elles ne sont pas forcément plus chères que les autres qui, elles, affichent davantage de kilomètres au compteur. Autre avantage, elles sont disponibles de suite. En revanche, sachez que la garantie contractuelle démarre dès la date de première mise en circulation. À titre d'exemple, si l'auto est garantie deux ans et est immatriculée le 10 septembre 2023, elle sera garantie jusqu'au 9 septembre 2025. En clair, si vous l'achetez le 10 mars 2024, vous ne bénéficierez que de 18 mois de couverture.

LE BILAN : des décotes qui se valent...



Au terme de notre enquête, pas vraiment de gagnant. Les décotes sont sensiblement équivalentes quels que soit la marque, le modèle et leur ancienneté. Cependant, on constate que les taux de décote les plus importants sont ceux des autos âgées de deux ans ou moins. En clair, visez les modèles récents pour réaliser les meilleures affaires. Sans oublier que négocier de quelques centaines d'euros supplémentaires le prix affiché est toujours à tenter...