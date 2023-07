Ça chauffe entre Stellantis et ses concessionnaires

Unis au sein de l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS), les concessionnaires n'en peuvent plus. Leur exaspération est telle qu'ils ont écrit directement au grand patron et cette lettre dont nos confrères du Journal de l'Automobile ont eu accès ne mâche pas ses mots : « Nous estimons de notre responsabilité de vous réalerter formellement sur ces dysfonctionnements que nos réseaux ne peuvent plus accepter de supporter ». Résultats, ils veulent que le groupe automobile injecte davantage de moyens « financiers et humains » pour remettre les choses en ordre.

Les reproches sont nombreux et portent sur tous les domaines ou presque. Ainsi, les délais de paiement seraient largement au-delà les délais prévus par la législation française. Certaines rumeurs évoquent des retards de 10 à 18 mois de retard alors que la loi indique que ce délai ne doit pas dépasser 45 jours. Par ailleurs, le groupe automobile refuserait également de s'acquitter des pénalités de retard obligatoires.

Mais ce n'est pas tout des soucis informatiques pénaliseraient fortement les livraisons des commandes avec des ordres d'arrivées non respectés, ce qui obligeraient les concessionnaires à stocker ces véhicules mais aussi à payer des agios à Stellantis en raison de ces livraisons précoces.

Enfin, le dernier pan des critiques et non le moindre porte sur les tarifs mis en place par le groupe qui sont excessifs, ce qui feraient perdre des clients.

Et il ne faut pas croire que cette situation ne touche que la France puisque les concessionnaires allemands prévoient d'effectuer la même manœuvre afin de signaler également à la direction leur mécontentement.