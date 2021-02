Cabriolet d'occasion : le bon moment pour acheter ?

La catégorie des cabriolets a connu un âge d'or, au début des années 2000, surtout lorsque sont apparus les coupés/cabriolets. Vous savez, ces autos qui permettent de rouler cheveux au vent lorsque la météo le permet, mais qui possèdent, une fois "capotés", un véritable toi en dur, parfaitement isolant et insonorisé.

À cette époque, il pouvait s'en écouler jusqu'à 45 000 exemplaires par an en France, que ce soit avec toit en dur ou en toile. Mais aujourd'hui, c'est un segment en totale perte de vitesse (moins de 12 000 ventes). Les constructeurs français se sont désengagés du marché. Finies les Peugeot 206, 207, 307 et 308 CC. Terminé la Renault Mégane CC. Exit les Ford Focus CC ou Astra CC. Il ne subsiste plus que des modèles de constructeurs premium, ou chez Volkswagen, qui garde un modèle, le T-Roc cabriolet.

Cependant, il existe toujours un marché de l'occasion pour ces véhicules, évidemment. Mais il se comporte un peu différemment par rapport à celui des autres catégories de véhicules. Et sur ce marché, on peut à certains moments faire de bonnes affaires, quand c'est difficile à d'autres.

Cabriolet d'occasion : un marché saisonnier

En effet, contrairement au marché des citadines, compactes, ou SUV, qui s'il n'est pas totalement stable durant l'année, plonge en tout cas sèchement les mois de grandes vacances, le marché du cabriolet répond surtout à la météo. Ainsi, c'est justement à partir du printemps que les acheteurs commencent à s'y intéresser, pour le délaisser complètement en hiver. Et en été, il est au plus haut.

Les chiffres fournis par Google Trends sont édifiants. Par rapport à leur plus haut niveau qui se situe en juin ou juillet, les requêtes tapées dans le moteur de recherche américain sont plus de 50 % moins nombreuses sur les termes "cabriolet" ou "cabriolet d'occasion" durant les mois de décembre, janvier ou février. Et l'intérêt commence à remonter en mars ou avril.

C'est également le cas sur les sites de petites annonces. Les informations en provenance de notre partenaire La Centrale font état d'une courbe dans les critères de recherche d'annonces équivalente à celle de Google. Et les prix de vente eux, sont au plus bas en ce moment, tandis qu'ils peuvent grimper de 10 à 15 % à partir du mois de mai... A contrario, les mises en vente se font beaucoup en automne et en hiver, une fois que les propriétaires ont bien profité des mois les plus chauds et cléments. Il se retrouve donc plus d'offre et moins de demande durant cette période, ce qui fait baisser les prix.

Résultat, c'est à partir du mois d'octobre qu'il faut commencer à regarder les annonces, et en ce moment, les prix sont au plus bas.

N'hésitez pas à faire des kilomètres

Le cabriolet répond aussi à une logique géographique. Il s'en vend beaucoup moins dans les Hauts-de-France qu'en Provence -Alpes-Côte d'Azur ou en Occitanie. Fort logique. Car si l'on veut profiter du principe même de décapotage et profiter de l'air libre, il vaut mieux bénéficier de 2 800 heures de soleil par an plutôt que de 1 400. Le marché de l'occasion suit la même logique. Beaucoup plus d'offre dans le sud que dans le nord, et par extension, plus d'acheteur au sud de la Loire qu'au nord de la Seine... Par exemple, en ce moment même, on trouve 342 annonces de vente de cabriolet sur La Centrale dans les Hauts-de-France, contre 1 235 en région PACA.

Ainsi, ceux qui ont tout de même tenté l'aventure du cabriolet dans le Nord ou le Pas-de-Calais se verront confrontés à une relative pénurie d'acheteur, plus encore les mois d'hiver.

Vous habitez dans le sud ? Dans ce cas, n'hésitez pas à regarder les annonces dans d'autres régions. Elles seront moins nombreuses, mais les prix seront plus attractifs, et les vendeurs plus enclins à faire des concessions sur le prix, car ils peinent à vendre. On peut facilement négocier 10 à 15 % du prix lorsqu'un vendeur n'a aucune touche depuis des mois, et que vous arrivez en acheteur providentiel.

Il faudra tout de même prendre plus de précautions que d'habitude, poser plus de questions au vendeur et demander plus de photos de l'auto, histoire de ne pas se déplacer pour rien.

Capote en toile contre toit en dur

Il existe aussi une différence assez notable dans les variations de prix entre les "vrais" cabriolet, à capote en toile, et les "coupés/cabriolets" à toit en dur. Les premiers répondent comme nous l'avons décrit à la saisonnalité et à la géographie.

Les seconds y sont un peu moins sensibles. En effet, leur toit en dur limite les inconvénients lors des mois d'automne et d'hiver. Ils peuvent être utilisés toute l'année, de la même façon ou presque qu'une auto à toit en dur. On ne dit pas que c'est impossible avec un cabriolet à capote en toile, pas du tout. Mais c'est tout de même un peu différent.

Ainsi, les possibilités de négociation sont moins larges avec un CC qu'avec un cabriolet à capote souple. Vous ne pourrez pas invoquer face au vendeur l'argument du "en plus, c'est vraiment la bonne saison pour vendre/acheter", il vous rétorquera qu'avec le toit en dur, vous roulez toute l'année sans contrainte.

Nous l'avons vu, on peut observer et négocier des prix inférieurs jusqu'à 15 % selon le mois avec un vrai cabriolet. Avec un CC, n'espérez pas plus de 5 % de variation moyenne, voire pas du tout de possibilité de négo sur les stars du style Mercedes SLK ou BMW Série 3 ou 4.