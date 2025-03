Longtemps aux abonnés absents en France, la marque américaine Cadillac s’est décidée à revenir dans notre pays. Pour éviter le malus écologique qui frappait durement ses anciens véhicules, elle ne propose désormais que des modèles électriques. Pour le moment, un seul est en concession, il s’agit d’un grand SUV Lyriq (5,01 m de long), mais un deuxième véhicule, qui se nomme Optiq (4,82 m), arrive bientôt.

Le Lyriq dispose de deux moteurs d’une puissance cumulée de 528 ch et 610 Nm, l’Optiq, plus compact, s’équipe aussi de deux moteurs, mais la puissance cumulée est de 300 ch pour 481 Nm de couple. Pour ceux qui voudraient plus de puissance, le Cadillac Lyriq V propose 615 ch et un couple phénoménal de 881 Nm ! Ce modèle Lyriq V est déjà en vente aux États-Unis, tandis que le futur Cadillac Optiq V en est encore au stade de la mise au point.

Pour le futur Cadillac Optiq V qui vient d’être surpris lors d’essais de mise au point, on ne peut encore présumer de la puissance de cet Optiq V. Cependant, si l’on calcule un pourcentage d’augmentation de puissance équivalent à celui du Lyriq V par rapport au Lyriq, on se retrouve avec 350 ch pour l’Optiq V, Cadillac pourrait décider d’augmenter un peu plus, afin d'atteindre les 400 ch, ceci afin de bien différencier la version sportive de l’Optiq de sa version « d’entrée de gamme ».

Batterie de 85 kWh pour l’Optiq

Cette augmentation de puissance pour le Lyriq V entraîne une légère dégradation de l’autonomie. Le Lyriq étant équipé d’une batterie de 102 kWh, son autonomie est de 528 km, tandis que la version V équipée de la même batterie dépasse à peine les 500 km. Pour l’Optiq, c’est d’une batterie de 85 kWh qu’il dispose pour une autonomie annoncée de 480 km, l’Optiq V, s’il est équipé de la même batterie, devrait avoir une autonomie moindre.

De gros freins pour stopper la bête

Afin de bien différencier l’Optiq V de l’Optiq, on peut apercevoir sur le prototype que le modèle V arbore un bouclier avant qui descend plus bas et qui est plus agressif. Le bas du bouclier affiche une sorte de lame horizontale assez épaisse. Les bas de caisse ont aussi été retravaillés. Mais ce que l’on distingue le mieux ce sont les roues de 21 pouces, qui sont optionnelles sur l’Optiq de base, mais qui seront sûrement de série sur l’Optiq V. Il y a aussi un système de freinage plus imposant, et des étriers de freins qui ressemblent à ceux de la marque Brembo qui équipent le Lyriq V. Pour plus de détails techniques, il faudra attendre l’annonce officielle qui devrait intervenir dans le courant de l’année.