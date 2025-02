Le nouveau Cadillac Lyriq V rêve de s'attaquer au Porsche Macan Turbo

Il y a quelques jours, Stéphane Schlesinger essayait pour Caradisiac le nouveau Cadillac Lyriq. Ce gros SUV électrique de plus de cinq mètres de long concurrence les BMW iX, Audi Q6 e-tron et autres Lotus Eletre sur le terrain des grands modèles premium, avec un prix de base fixé chez nous à 81 100€ et une puissance de 528 chevaux.

Le Lyriq-V, lui, s’attaque plutôt aux modèles à la vocation sportive, des Mercedes EQE / EQS AMG en passant par le BMW iX M60, le Porsche Macan Turbo ou encore les versions hautes du Lotus Eletre. Pour cela, il monte la puissance de ses deux moteurs électriques à 615 chevaux américains et réduit le temps de son 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,3 secondes.

Sportif mais lourd

Équipé d’une suspension à amortissement adaptatif au lieu du système passif de la version normale, ce Lyriq pèse hélas plus de 2,7 tonnes sur la balance (avec toujours des batteries de 102 kWh de capacité) ce qui pénalisera inévitablement son efficacité dynamique. Pour l’instant, on ignore s’il rejoindra notre marché européen mais cela semblerait logique compte tenu de la concurrence sur son segment où les variantes « sportives » sont largement présentes. A moins de 100 000€ et à condition de présenter une conduite intéressante, il pourrait se glisser naturellement dans cette classe.