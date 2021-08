Canal+ garde les droits télévisés pour la Formule 1, le WRC et la Moto GP

En réponse à

Pour la petite histoire, j'ai eu la "chance" d'être à SPA le WE dernier.

Pour résumer :

- des bouchons interminables pour arriver au circuit, il fallait compter 2 à 3 heures de plus !!

- des parkings en terre inaccessibles car les voitures s'embourbaient. On devait donc se garer à une heure de marche du circuit. Il y avait soit disant des bus mais je les cherche encore.

- Un Grand Prix qui n'a pas eu lieu : quelques tours derrière la voiture de sécurité et puis c'est tout.

- Des conditions météo dantesques mais une organisation qui vous fait poireauter et espérer pour, au final, rien du tout. Ils auraient dû avoir l'honnêteté de dire tout de suite que le GP n'était pas possible pour des raisons de sécurité. L'immense majorité l'aurait compris et cela m'aurait évité de rentrer à 1h du matin chez moi dimanche soir. Mais, faire un simulacre de course avec deux tours sous voiture de sécurité, retourner aux stands et laisser le chrono courir et même faire le podium, c'est clairement se moquer du monde.

- Actuellement aucune communication sur un remboursement total et partiel même si certains pilotes l'ont réclamé : HAMILTON, ALONSO et RICCIARDO à ce que je sais.

Comme on était 7, cela m'a coûté quand même un bras (155 € la place + hôtel + restaurant le samedi soir + essence et péage + faux frais).

En résumé, le WE le plus merdique depuis très très longtemps.

Ce qui devait être une fête c'est transformé en un lamentable fiasco.

J'espère qu'ils auront la décence de faire un (bon) geste commercial.