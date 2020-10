Caradisiac spécial 20e anniversaire : le meilleur des photos du jour

C'est l'une des rubriques les plus anciennes de Caradisiac, mais aussi une des plus régulières. Et pour cause, chaque jour, notre photographe Eddy Clio vous donnait rendez-vous pour découvrir la "photo du jour", un album imagé sur un modèle immortalisé par le mitrailleur au boîtier numérique. Et tout commença un jour de janvier 2006, avec une Ferrari 575 Maranello. A cette époque, le coupé italien était considéré comme une occasion relativement récente ! Le temps passe...

Les supercars, Youngtimers, voitures décalées et engins de luxe en tout genre se sont croisés chaque jour de la semaine à 15h00. Sur circuit, lors d'essais ou de virées avec des propriétaires d'autos exclusives, Eddy Clio a vu un nombre incalculable de voitures de tous horizons, toutes couleurs et de puissances variées. Et parfois, lors de sorties nocturnes dans les rues de Paris avec de très beaux résultats lorsque le cadre s'y prête !

De vrais shootings photos se sont notamment mis en place, sous certains des plus grands ponts de la capitale, à la lumière d'un lampadaire, dans une ville endormie et seulement réveillée par le passage d'une Miura rugissant à l'approche de son lieu de rendez-vous pour être photographiée...

Une rubrique à l'histoire assez riche, donc, que l'on vous propose de déguster sans modération dans ce portfolio exotique, bruyant, clinquant et passionnant.