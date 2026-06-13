Il est évidemment difficile de prévoir précisément des déplacements et des villégiatures qui ne vont débuter que dans un mois pour s’achever fin août.

Mais quelques indices permettent néanmoins d’avoir un aperçu des destinations préférées des amateurs de vanlife cet été. Des vacances qui risquent de se placer, pour eux comme pour le reste de la population estivante, sous le signe d’un prix des carburants élevés. Et même si celui du gazole, largement utilisé par les vans et les camping-cars, a baissé, il risque de stagner aux alentours de deux euros tout au long des deux mois qui viennent, sauf énorme surprise.

Cap au sud vers le soleil

De quoi restreindre quelque peu les virées en maisons roulantes ? Traditionnellement, les vanlifers traçaient leur route à travers l’Europe, vers le Sud, l’Espagne ou le Portugal, ou vers les pays scandinaves. Or, depuis un an déjà, et avant même la guerre en Iran, ils ont restreint leurs destinations. Mais s’ils font effectivement des sauts de puces lors des week-ends et des courts séjours tout au long de l’année, ils semblent tenir à leurs grandes virées de l’été. Des virées placées sous le signe de longs kilométrages et de soleil à gogo.

Du moins selon la plateforme néerlandaise ACSI (Auto Camper Service International) qui a interrogé 17 000 vanlifers à travers l’Europe. Et ces derniers privilégient la France des bords de mer, l’Italie et l’Espagne. Les destinations ensoleillées semblent donc toujours dominer, alors qu’une première alerte canicule a frappé à la porte du printemps et que, surtout, la chaleur accumulée dans un camping-car est difficilement supportable.

Mais surtout, ces tendances livrées par l’organisme hollandais démentent un fantasme entretenu par les réseaux sociaux, selon lequel, réchauffement climatique aidant, les vanlifers privilégieraient les destinations froides, comme les pays scandinaves, l’Écosse ou, pourquoi pas, les Iles Lofoten.

Tendances au doigt mouillé et sondage bidon

De faux sondages à peu près aussi crédibles que celui qui circule, de réseau en réseau, et parfois de média en média et qui serait signé Ipsos pour Le Monde du voyage. Une pseudo-enquête selon laquelle une grande majorité d’adeptes de la vanlife ne sortiront plus de France cet été.

La même enquête nous livre d’ailleurs le profil de ces adeptes, censés être représentatif du monde du camping-car. Ils auraient entre 30 et 45 ans, seraient télétravailleurs et circuleraient dans un van aménagé parfois électrique ou hybride. C’est dire la crédibilité de l’étude puisque 99 % des engins sont diesels, et que les rares autres sont des modèles de démonstration de concessionnaires.