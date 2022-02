Carburant : les bons plans du moment pour un plein moins cher

Depuis le début de l'année, les prix des carburants vont de record en record. Au 4 février, le litre de gazole coûtait en moyenne en France 1,68 €, le litre de sans-plomb 95 E10 était à 1,72 € ! Face à cette flambée, certaines enseignes font un geste. Il n'est bien sûr jamais dénué d'intérêt, puisqu'il est fait pour vous attirer jusqu'à elles. Mais c'est toujours bon à prendre pour réduire un peu le montant de son plein.

On fait le point sur ce qui est en cours et a été annoncé. On évoque ici des opérations nationales. Il existe des opérations locales, pensez à regarder la presse régionale pour repérer les pubs qui les annoncent !

Le litre à 1 € chez Casino

Cette très intéressante opération est de nouveau valable le vendredi 11 février. Attention toutefois, le litre n'est pas payé 1 € à la station ! Casino offre un bon d'achat qui correspond à la différence entre le prix réel et 1 €. En clair, si vous prenez 40 litres de gazole à 1,60 €, vous avez un bon d'achat de 24 €. Ce bon d'achat est à utiliser dans le magasin les 11 ou 12 février et est valable pour des courses d'un montant minimum de 80 €.

Voir la liste des magasins participants

Le prix coûtant chez Leclerc

Leclerc remet en place le prix coûtant dans 713 stations, en dehors des autoroutes. C'est valable le week-end, avec une bonne nouvelle : cela concerne maintenant le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est une opération qui va durer jusqu'au 6 mars. Le prix coûtant, c'est un prix sans la marge de Leclerc. Cela fait donc gagner quelques centimes par litre, de quoi économiser quelques euros.

La remise de 5 € chez Total

Le pétrolier fait aussi un geste : une remise de 5 € sur un plein de 50 litres, soit un cadeau de 10 centimes par litre. Attention toutefois, cela concerne 1 150 stations situées en zone rurale, dans des communes de moins de 6 000 habitants et sur les axes qui y mènent. L'opération se limite aussi aux Total, excluant les Total Access. Avec ce "cadeau", Total gomme une bonne partie de l'écart de prix avec les stations de supermarché. L'offre commencera le 14 février et doit durer trois mois.

Où trouver la station la moins chère ?

Des outils vous permettent de repérer la station la moins chère autour de chez vous. Il y a tout d'abord le site officiel proposé par le gouvernement, bien réalisé avec des critères de recherche faciles à utiliser et des infos mises à jour régulièrement.

Sur les smartphones, vous pouvez trouver différentes applications qui proposent aussi de connaître les prix autour de vous, avec le plus souvent une mise à jour réalisée par les utilisateurs (attention donc à la date de mise à jour) : « Essence&Co », « Essence/Gasoil Now »…