La flambée des prix du carburant est LE sujet de préoccupation de la semaine, tant pour les automobilistes que pour les pouvoirs publics. Les premiers sont furieux de devoir s’acquitter de montants astronomiques au moment de faire le plein, tandis que les seconds sont bien en peine de trouver des parades qui soient à la fois efficaces et pas trop douloureuses pour les finances de l’Etat. La solution du "chèque-carburant" de 100 €, officialisée jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex, permettra toutefois de toucher quelques 38 millions de Français.

dailymotion Carburants: ce que l'on gagne vraiment en roulant moins vite (Test Caradisiac)

Si l’on ne peut que se réjouir du redémarrage de l’économie mondiale, la mauvaise nouvelle est que la demande d’énergies risque d’être élevée pour de nombreux mois. Dans l’intervalle, l’automobiliste soucieux de son budget va bien devoir trouver des solutions pérennes pour réduire l’addition réglée à la pompe.

La première et la plus évidente consiste à limiter au maximum l’usage de sa voiture, pour redécouvrir les vertus de la marche ou de la bicyclette pour des trajets proches. Mais on conçoit parfaitement que l’exercice ne convienne pas à tout le monde. De plus, pour ceux d’entre nous qui vivent dans des zones peu ou pas desservies par les transports en commun, l’automobile est un outil absolument indispensable au quotidien.

Pour limiter la casse, une autre solution consiste à optimiser sa voiture, en commençant par un examen des pneus. Selon une étude menée par le manufacturier Bridgestone il y a quelques années, 78% des automobilistes européens roulaient avec des pneumatiques sous-gonflés.

Gare aux pneus

Outre les problèmes de sécurité (tenue de route dégradée, risque d’éclatement…) et d’usure prématurée que cela pose, cela entraîne une hausse importante de la consommation du fait d’une résistance au roulement accrue.

D’après des chiffres publiés par Michelin, un sous-gonflage de 0,5 bar, cas fréquent s’il en est, entraîne 2,4% de surconsommation. Et encore s’agit-il d’une valeur moyenne, qui peut fortement augmenter sur un véhicule lourd ou peu aérodynamique, type monospace ou SUV.

Il y a donc une source de progrès importante, qui présente l’avantage d’être facilement réglée. On peut aussi couper la climatisation, optimiser l’aérodynamisme en démontant les barres de toit quand elles ne sont plus utiles, ou bien encore éviter de rouler fenêtres ouvertes. Mais la technique la plus intéressante, et la plus efficace et facile à mettre en œuvre, tient en trois mots: rouler moins vite.

Certes, vous n’avez pas attendu Caradisiac pour savoir qu’on consommait moins en circulant à basse vitesse. Mais savez-vous combien vous pouvez réellement gagner ? Nous n’en avions qu’une trop vague idée, aussi avons-nous procédé aux tests suivants : 80 km/h sur le réseau secondaire vs. 70 km/h sur le même parcours de 40 km, puis 130 km/h sur autoroute vs. 110 km/h (sur 50 km).

Sur route, 12% de gagnés pour 10 km/h de moins

Le véhicule retenu était une modeste Fiat 500 1.2 69 ch, un modèle 2010 affichant fièrement ses 82 000 km. Nous l’avons choisi parce qu’il s’agissait d’un véhicule rustique techniquement, léger et peu gourmand en carburant.

En d’autres termes, les pourcentages de baisse de consommation constatées avec cette Fiat peuvent être considérés comme une valeur minimum à laquelle vous pourrez prétendre avec votre propre voiture essence (les différences seront moins marquées avec un diesel, mais seront tout de même bien tangibles).

Et comme vous allez le constater dans notre vidéo, les gains sont spectaculaires, avec une baisse de 12% en passant de 80 à 70 km/h sur route, et de 14% en réduisant de 130 à 110 km/h sur autoroute (sans régulateur de vitesse), le tout obtenu sans utiliser la moindre technique d’éco-conduite autre que celle d’alléger son pied droit.

Bref, en respectant quelques préceptes de bon sens, vous constaterez de réelles différences côté portefeuille. Vous perdrez certes quelques secondes ou quelques minutes sur tel ou tel trajet, mais c’est de toute façon autant de temps que vous ne passerez pas à la pompe.