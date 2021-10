Le prix des carburants, c'est le sujet chaud du moment. Les tarifs à la pompe sont orientés à la hausse depuis le début de l'année, et cette hausse s'est accélérée à la rentrée. Ce qui a mené à des prix records, aussi bien pour le gazole que le sans-plomb 95 E10.

Le budget carburant n'a donc jamais été aussi élevé pour les Français. Certains s'adaptent avec un choix radical, moins rouler. D'autres n'ont pas le choix de faire des pleins et partent à la recherche d'une station moins chère. Pour les attirer, plusieurs enseignes de supermarché ont lancé une opération commerciale. Caradisiac résume ici tous les bons plans pour alléger (un peu) la note.

Le prix coûtant chez Leclerc et Géant Casino

Leclerc a lancé une opération de carburants à prix coûtant sur l'ensemble de ses stations (un peu plus de 700). On a ainsi pu voir dans une station une baisse de cinq centimes sur le litre de gazole, ce qui fait un gain de 2 € avec un plein de 40 litres. C'est valable jusqu'au 30 octobre.

Le prix coûtant est aussi proposé par des hypermarchés et supermarchés de l'enseigne Casino (c'était déjà le cas depuis cet été). Il est appliqué chaque semaine du jeudi au dimanche.

Le bon d'achat chez Carrefour et Géant Casino

Carrefour, qui a réagi après Leclerc, est parti sur une autre piste : le bon d'achat. Avec la promesse d'une offre plus intéressante : 5 € sont offerts sur un plein d'au moins 25 litres. Avec un gazole à 1,55 €, on dépense donc 38,75 € et on obtient un bon d'achat de 5 €. Il faut cependant passer à la caisse de la station, et celle-ci n'est pas toujours ouverte.

Casino propose aussi un bon d'achat dans certains points de vente. Le bon d'achat équivaut à la différence entre le prix payé au litre et 1 € (l'idée est donc de faire le litre à 1 €). Exemple sur un plein de 40 litres de gazole, le bon d'achat est de 22 € ! Voilà qui est intéressant. (Cette offre ne se cumule pas avec le prix coûtant).

Où trouver la station la moins chère ?

Des outils vous permettent de repérer la station la moins chère autour de chez vous. Il y a tout d'abord le site officiel proposé par le gouvernement, bien réalisé avec des outils de recherche faciles à utiliser et des infos mises à jour régulièrement.

Sur les smartphones, on trouve différentes applications qui proposent aussi de connaître les prix autour de vous, avec le plus souvent une mise à jour réalisée par les utilisateurs (attention donc à la date de mise à jour) : « Essence&Co », « Essence/Gasoil Now »...