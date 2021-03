Carrefour : des bornes de recharge rapide sur les parkings des hypermarchés

Carrefour veut devenir "la première enseigne à proposer une offre complète de bornes de recharge". Actuellement, le géant de la distribution n'a installé que 70 points de recharge sur les parkings de ses hypermarchés français.

Mais il va donner un gros coup d'accélérateur au déploiement des bornes devant ses magasins, grâce à un partenariat avec Meridiam, spécialisé dans les infrastructures. Il compte en proposer 2000 d'ici 2023. Tous les hypermarchés auront ainsi des bornes, avec en moyenne une dizaine de places dédiées à la recharge des véhicules électriques et hybrides.

Le bon point est que Carrefour va déployer des bornes pour des recharges rapides. La base sera ainsi la borne 22 kW, qui sera même en accès gratuit pendant une heure pour les clients possédant la carte de fidélité Carrefour. De quoi faire plus de la moitié du plein d'une Twingo Electric. Mieux, il y aura des bornes rapides et ultra-rapides, de 50 à 350 kW. Avec elles, il sera possible de faire la charge complète d'un véhicule électrique pendant ses courses.

Pour Jérôme Nanty, Directeur exécutif ressources humaines et patrimoine groupe et France de Carrefour, "ce déploiement ambitieux est un engagement supplémentaire de Carrefour dans la transition énergétique. Grâce à notre maillage territorial, le service de recharge Carrefour sera l'un des plus importants de l'hexagone, mais également l'un des plus qualitatifs, avec 56 % de superchargeurs".

Carrefour indique qu'il envisage dans un second temps de déployer des bornes au sein des magasins franchisés et des supermarchés Carrefour Market.