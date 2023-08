Castagna Milano décoiffe la Fiat 500e

Avec son look de citadine néorétro et ses proportions de pot de yaourt, la Fiat 500 joue au généreusement la carte du charme à l'italienne. Pas convaincu ? Voici pour ceux qui en veulent encore plus la Castagna Milano Tender2, une voiture pensée par le préparateur comme un hommage à la Fiat 500 Jolly Ghia. Conformément à cette dernière, osier, bois et conduite en plein air sont de la partie.

Un premier coup d'œil montre qu'un gros travail concerne le haut du véhicule. Le toit, les surfaces vitrées latérales et le hayon disparaissent totalement pour une sensation d'ouverture maximale. La banquette arrière quitte elle aussi la voiture au profit d'un arceau à deux bosses et d'un grand plancher en bois. Ce matériau laqué habille d'ailleurs tout le tour de la petite urbaine, lui donnant par la même occasion un look de Riva. Des touches de chrome, une sellerie spécifique sur des sièges BMW et une planche de bord texturée complètent l'ensemble. La Tender2 par Castagna Milano ne sera pas du goût de tout le monde. Le travail réalisé et les finitions demeurent malgré cela plutôt remarquables.

Un moteur électrique coupleux bienvenu

Côté mécanique, la Fiat 500 Jolly Ghia embarquait pour rappel un petit moteur essence de 17 chevaux. Une modeste puissance qui ne l'empêchait pas d'atteindre des sommes à six chiffres lors des dernières ventes aux enchères. Le véhicule présenté ici basé sur la 500e adopte sans surprise une mécanique électrique. Une bonne nouvelle compte tenu du poids ajouté par ce type de transformation.