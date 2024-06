Castagna Milano transforme la Topolino pour en faire une mignonne voiture de plage

Voici sans doute la Fiat la plus séduisante pour flâner en bord de mer sans avoir recours à un moteur thermique. Le tuner et carrossier Castagna Milano publie sur la toile les images de sa citadine Topolino revue façon cabriolet des plages.

Le charme de la belle italienne est préservé avec ses formes tout en rondeurs. L'auto du groupe Stellantis basée pour rappel sur la Citroën Ami garde ses projecteurs et ses feux arrière mais elle perd dans la manœuvre son toit jusqu'à la malle. Une thématique très nautique est en outre adoptée avec de larges éléments en bois et des détails chromés.

Deux versions proposées

Castagna Milano décline sa Fiat Topolino étonnante en deux versions. La première se contente de deux places et d'une toile façon bord de mer avec des rayures façon Citroën Mehari en bleu et blanc. La seconde se veut quant à elle un poil plus pratique avec un volume de chargement supérieur via un plancher ajoutant par la même occasion du porte-à-faux arrière sur 300 mm.

25 000 euros minimum et une Topolino

Du côté des tarifs, il faudra signer un chèque de 25 000 euros pour la conversion de la version standard et 35 000 euros pour la version la plus pratique. Une somme à ajouter effectivement aux 9 890 euros demandés par Fiat pour acquérir un exemplaire de la petite Topolino.