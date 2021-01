Cdiscount se met à la voiture d'occasion

Le marché toujours porteur de la voiture d'occasion intéresse de plus en plus de monde. Et c'est cette fois un géant de la distribution qui s'y met. Le concurrent d'Amazon, Cdiscount, lance son propre site dédié aux annonces de véhicules de seconde main. Mais il ne s'agit pas ici de proposer à des tiers de publier leur propre annonce : Cdiscount ne vend que des véhicules qui sont en stock.

Ce sont des voitures sortant de LLD (location longue durée), ayant ainsi moins de cinq ans. A chaque fois, la garantie est de 6 mois, et il est possible de rendre le véhicule sous 20 jours si l'acquéreur n'est pas satisfait. Une offre de lancement est par ailleurs proposée, avec la garantie 12 mois et les frais de mise en service offerts.

Le secteur de l'automobile n'est pas nouveau pour Cdiscount puisque le géant possède déjà 1001pneus.com. Les véhicules vendus par Cdiscount sont disponibles dans les locaux d'Arval, la filière de BNP Paribas, à Paris et à Rennes, mais il est possible de se faire livrer à domicile. Un service désormais commun dans l'automobile d'occasion en temps de crise sanitaire.