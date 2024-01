Ce bricolage sur sa Tesla lui fait gagner 30 kilomètres d'autonomie par jour

Souvenez-vous : lors du développement du Cybertruck, Tesla indiquait qu'un toit solaire pouvait augmenter l'autonomie de 20 kilomètres environ. Voici aujourd'hui un montage artisanal et insolite qui incarne parfaitement cette idée sur base d'un crossover Tesla Model Y.

D'après la société DartSolar à l'origine de ce projet nommé Beta One, il suffit de cinq heures de soleil pour gagner 30 kilomètres d'autonomie. Comprenez par là que si la météo se montre particulièrement clémente tout au long de la journée, le gain peut-être encore plus élevé. D'ailleurs, aucun véhicule ne propose un dispositif générant autant d'énergie. Les voitures équipées de panneaux solaires intégrés dans le toit ont des surfaces bien plus réduites pour les cellules par rapport aux six éléments visibles sur les photos.

Un système ingénieux, mais pour qui ?

DartSolar espère vendre son installation Beta One contre 4000 dollars (3670 euros environ au cours actuel). Difficile de dire si ce système rencontrera le succès attendu compte tenu du fait qu'il impacte lourdement l'aérodynamique de la voiture une fois replié. Les plus observateurs noteront aussi que l'ensemble n'est pas vraiment esthétique. Charger le véhicule sur une borne rapide demeure sans surprise la solution la plus efficace pour augmenter l'autonomie. Le Beta One satisfera peut-être les amateurs de longs voyages dans des zones reculées.