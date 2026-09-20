Ce coupé français, luxueux, puissant et économique, est une super affaire

Après le fiasco de la Laguna II, plombée par une fiabilité catastrophique en début de carrière, Renault réagit avec conviction. Carlos Ghosn l’impose : la Laguna 3 sera fiable ou ne sera pas. Objectif : le top 3 européen en la matière. Mieux encore, si elle conserve la plate-forme, légèrement modifiée, de sa devancière, la nouvelle Laguna aura droit à une carrosserie longtemps oubliée chez Renault : un coupé.

Synonyme de chic, cette silhouette doit montrer les ambitions du modèle, qui vise le premium. D’ailleurs, pour ce faire, il a droit à des raffinements intéressants : des roues arrière directrices ainsi que des moteurs puissants, dont un V6. Présentée en 2007, la Laguna 3 laisse toutefois les observateurs sceptiques : pourquoi garder ce nom maudit ? De plus, la berline évacue soigneusement toute notion de charisme esthétique.

Ceci, elle le laisse au coupé lancé en mai 2008, très élégant, mais imparfaitement finalisé : si la ligne, annoncée par le concept éponyme en 2007, est jugée très réussie, des détails laissent à désirer, comme l’assiette relevée vers l’arrière, où le train, trop étroit, empêche les roues de bien remplir leurs arches. Qu’importe pour les passionnés !

A l’époque, le diesel est tout-puissant, et en la matière, la Renault fait le plein. Outre l’excellent 2.0 DCI, elle reçoit un gros V6 3.0 DCI , un bloc de 235 ch et 450 Nm de couple : ça cause. Malgré un poids de plus de 1 700 kg, cette Renault marche fort, avec un maxi de 240 km/h et un 0 à 100 km/h exécuté en 7,3 s. C’est la version la plus véloce de la gamme, devançant la V6 essence ! Uniquement proposée avec une boîte auto à six rapports, la Laguna Coupé V6 DCI se décline en Dynamique, GT et Initiale, des variantes huppées et bien équipées.

En série, sur la Dynamique, on trouve la clim auto, la sellerie en cuir, la sono, le tout pour 43 000 € (soit 55 800 € actuels selon l'Insee). La GT ajoute notamment les 4 roues directrices 4Control, et les jantes de 18 (45 500 €), et à 47 300 €, l’Initiale complète le tout avec le GPS, les xénons, le GPS, la hifi Bose et les sièges à réglages électriques, mais elle perd le 4 Control. Autant le dire de suite, le moteur V6 ne sera guère demandé, le 2.0 de 180 ch étant jugé bien suffisant… et nettement moins cher !

En 2012, la Laguna coupé est légèrement restylée : feux de jours à LED, équipement enrichi, mais le V6 diesel n’est plus proposé qu’en Initiale. Ce bloc disparaît en 2014, un an avant la Laguna Coupé. Apparemment, cette dernière n’aurait été produite qu’à 1 400 unités environ avec le 6-cylindres mazouté : une vraie rareté !

Combien ça coûte ?

Vous êtes téméraire ? A 4 500 €, on se dégotte un coupé V6 dci qui flirte avec les 300 000 km, ce qui n’est pas forcément rédhibitoire si l’auto a été bien entretenue. A 6 000 €, on en trouve qui se limitent à 200 000 km, et à 7 000 €, le kilométrage chute aux alentours de 150 000 km, alors qu’il faudra tabler sur 10 000 € pour tomber sous les 100 000 km.

Quelle version choisir ?

Vu l’absence de différence de prix, autan opter pour la mieux équipée, l’Initiale. Elle se passe du 4Control (disponible en option) mais aussi des éventuels ennuis qui l’accompagnent.

Les versions collector

Celles en parfait état d’origine, à faible kilométrage et dotées d’une configuration sympa (par exemple, en série spéciale Monaco GP). En théorie. En pratique, le diesel moderne ne risque pas d’être collectionné avant longtemps.

Que surveiller ?

Contrairement au V6 Isuzu utilisé précédemment par Renault, le V6 « maison » est très solide. Il s’équipe d’une chaîne de distribution qui en simplifie notablement l’entretien. Les ennuis proviendront, comme sur tous les diesels des années 2010, de la vanne EGR et du filtre à particules, mais de façon modérée car ce coupé a été surtout été utilisé sur long trajet. A la longue, on surveillera les injecteurs, sensibles à la qualité du carburant, voire les boîtiers électroniques, même si les avaries de ces derniers restent rares.

Pour sa part, la boîte auto, si elle a été régulièrement vidangée, se révèle solide. Pas d’ennui particuliers sur les trains roulants, simples et vieillissant classiquement, même si les actuateurs du 4Control peuvent défaillir (200 € pièce environ). Même l’habitacle résiste très convenablement à l’usure, malgré quelques casses de pièces en plastiques et des allumages de voyants intempestifs.

Sur la route

C’est vrai qu’elle a un petit air d’Aston Martin, cette Laguna Coupé. Et les jantes de 18 remplissement convenablement leurs arches. A bord, on retrouve la planche de bord de la berline, qui n’est d’ailleurs pas vilaine du tout. On est très bien installé dans le siège, et au démarrage, on apprécie le grondement feutré du V6.

Dès 1 500 tr/min, il reprend avec vigueur, et grimpe à plus de 4 000 tr/min dans une mélodie très agréable, même si on ressent de temps à autres quelques vibrations. La boîte, douce et suffisamment rapide, le seconde efficacement, si on a à l’esprit qu’on conduit une GT et non une sportive.

Car le poids demeure sensible dans les changements d’appuis rapide, même si le 4Control rend l’auto étonnamment agile. Le comportement est donc extrêmement sûr et plutôt plaisant. Cela se paie par une suspension un peu ferme, même si le confort général demeure excellent. Quant à la consommation, elle demeure raisonnable à 7,5 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Renault Fuego Turbo-D (1982 – 1985)

Lancée en 1980, la Fuego défraie la chronique à la rentrée 1982. Pourquoi ? Parce qu’elle se décline en turbo-diesel, adoptant le 2,1 l inauguré par la R30. Doté d’un échangeur air-air, il produit 88 ch, ce qui est respectable alors, et emmène le coupé à 175 km/h. C’est alors le diesel le plus rapide du monde ! Cela dit, malgré l’équipement riche, la clientèle ne suit pas vraiment. Légèrement restylée en 1984, la Fuego disparaît en 1986. A partir de 4 500 €.

Renault Laguna Coupé V6 DCI (2009) : la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 2 993 cm3

Alimentation : injection à rampe commune diesel, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu de torsion en H, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, roues directrices, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 automatique, traction

Puissance : 235 ch à 3 750 tr/min

Couple : 450 Nm à 1 500 tr/min

Poids : 1 705 kg

Vitesse maxi : 240 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,3 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Renault Laguna Coupé V6 DCI, rendez-vous sur le site de La Centrale.