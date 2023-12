Ce moteur V12 miniature fonctionne comme un vrai

Parmi les voitures les plus légendaires, de nombreuses autos embarque un moteur V12 atmosphérique sous leur capot. Des Lamborghini aux Aston Martin en passant par les Ferrari et les Rolls-Royce, ce type de mécanique garantit une puissance noble et un certain prestige. Et cela fascine aussi lorsqu'il s'agit de modélisme. La preuve avec cette vidéo montrant un insolite V12 miniature en action.

Sur les images, le petit bloc de 72 cm3 prend les tours avec une sonorité très caractéristique. Les prises de régime ne sont pas aussi volontaires qu'à bord des supercar réelles mais démarrer un ensemble aussi miniaturisé fait déjà figure de prouesse technique. Le mini quatre temps s'anime avec 48 soupapes, deux courroies de distribution ainsi que des pompes à huile et à eau séparées situées à l'avant du moteur. Autre donnée intéressante, le bloc fonctionne avec huit centilitres d'huile précautioneusement injectés à la seringue avant le démarrage.

Pour les plus courageux, il est possible d'acheter ce V12 signé Enjomor en se rendant sur le site internet Stirlingkit. Il faut pour cela mettre de côté un peu de sans plomb 95 et la coquette somme de 3 299 dollars (3 027 euros au cours actuel). Un moteur V8 similaire produit par la même entreprise est également disponible contre 2 979 dollars (2 733 euros).