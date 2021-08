Cet été, les cartes routières ont cartonné

C'est un gros livre que l'on pensait condamné à disparaître, enterré par la technologie moderne, comme l'annuaire téléphonique. Et pourtant, l'Atlas des routes de France signé Michelin résiste encore à la concurrence des GPS.

Ce guide a même vu ses ventes progresser cette année. Selon des chiffres dévoilés il y a quelques jours par le Parisien, les ventes de l'Atlas ont augmenté de quasiment 20 % en juillet par rapport à 2020 ! Elles ont ainsi été au niveau de celles de 2019. De manière globale, les cartes routières de Michelin ont enregistré une progression de 5,8 % en juillet.

Chaque année, l'entreprise française écoule de 3 à 5 millions de cartes routières. Certes, c'est bien moins qu'avant, Michelin ayant vendu jusqu'à 10 millions de cartes. Mais c'est encore un nombre étonnamment élevé à une époque hyper connectée, où une part importante des voitures vendues ont un GPS intégré… et où on a quasiment tous dans la poche un smartphone capable de nous guider.

Ces équipements électroniques, les Français les utilisent massivement. Mais pour du guidage pur et dur. On sait où l'on va, on entre l'adresse, on se laisse guider sans réfléchir. La carte routière ne sert plus vraiment en direct dans la voiture, sur les genoux du copilote.

Son usage a évolué vers un côté plus touristique. Elle permet ainsi d'avoir une vue globale sur la région que l'on veut rejoindre, de voir des points d'intérêt à proximité, d'ouvrir une discussion avec plusieurs personnes qui va la regarder.

La hausse des ventes semble d'ailleurs liée au contexte sanitaire, avec des Français qui sont davantage restés dans leur pays pour les vacances, dont certains qui en ont profité pour s'aventurer dans des zones moins touristiques. Ainsi, si parmi les meilleures ventes par département il y a le Finistère et l'Hérault, il y a aussi eu le Cantal et l'Allier !

Autre tendance qui requinque les cartes : l'énorme boom du marché des vans et camping-cars. Les utilisateurs de ces véhicules vivent davantage au jour le jour et utiliseront la carte pour choisir leur prochain point de chute.