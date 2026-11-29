Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Le Chevrolet Corvette C4 ZR-1 est en quelque sorte la supercar du peuple. Sous son badge populaire, elle cache un V8 de feu et un châssis sophistiqué, deux éléments mis au point chez Lotus, excusez du peu. Seule Corvette dotée de 4 arbres à cames en tête et de 24 soupapes, histoire de montrer aux Européens qu'elle peut faire aussi raffiné qu'eux, elle propose des performances dignes des meilleures voitures de sport du Vieux Continent pour une fraction du prix. Rare, extrêmement rapide, spectaculaire et pratique, la ZR-1 est une fabuleuse voiture de sport à redécouvrir, une bête de race exclusive mais disponible à un tarif étonnamment amical.

Née très belle par la volonté d’Harley Earl, l’inventeur du design automobile, mais pas du tout assez puissante, la Chevrolet Corvette devient une grande GT dans sa génération C2. Révélée en 1962, elle a été conçue par Zora Arkus-Duntov qui a réussi à imposer la moderne suspension à roues arrière indépendantes, et arbore une ligne spectaculaire. Elle cède la place à la génération C3 en 1968, tout aussi impressionnante visuellement et plus puissante encore, du moins en début de carrière. Car les drastiques normes antipollution US des années 70 feront chuter sa cavalerie à des niveaux indignes.

Révélée en 1983, la Corvette C4, à la ligne ultramoderne dessinée par John Cafaro et conçue sous l’égide de David Mc Lellan, formé par Duntov, y remédiera progressivement, tout en respectant les bases posées en 1962. Ligne bicorps, suspension à quatre roues indépendantes et ressorts à lames transversales, carrosserie en plastique et V8 en position centrale avant. Ce dernier va connaître une mue spectaculaire à la fin des années 80.

En cette période, GM entend défier les supercars européennes, très appréciées aux USA, et s’en donne les moyens. Le groupe US a racheté Lotus en 1986, et lui demande de transformer la Corvette en rivale des sportives exotiques venues du Vieux Continent, Porsche et Ferrari en tête. Ils n’ont pas carte blanche mais presque. Ils récupèrent le V8 5,7 l à arbre à cames central et en font une bête de race.

Comment ? En lui greffant des culasses à 4 soupapes par cylindre animée par 4 arbres à cames en tête, deux injecteurs par cylindre agissant dans deux tubulures de longueur différente, et un allumage direct, avec 4 bobines. Ce bloc, codé LT5 et fabriqué chez Mercury Marine (les usines GM ne sont pas calibrées pour des volumes réduits) produit 375 ch selon les normes américaines (près de 390 ch selon celles en vigueur alors en Europe) et, pour parfaire le tout, s’attèle à une boîte manuelle à six rapports spécialement conçue par ZF en Allemagne.

Ce n’est pas tout, le châssis a aussi bénéficié des bons soins des Anglais. Jantes de 17 pouces montées sur des pneus énormes, amortissement piloté et ABS Bosch. Cette super-Corvette récupère une appellation utilisée dans les années 60 sur une version ultra-sportive : ZR-1. Signalée par une poupe convexe, un cockpit redessiné ainsi que des jantes spéciales, cette Corvette est révélée en Europe, histoire de bien montrer ses intentions, au salon de Genève 1989. Les essais presses ont même lieu en France, entre Carcassonne et la piste de Mireval !

Ironiquement, la Chevrolet ne sera jamais vendue officiellement chez nous, d’ailleurs son prix colossal l’aurait sérieusement entravée. En effet, elle coûtait près de 60 000 $, soit 163 300 $ actuels, et presque autant d’euros. Malgré cela, la ZR-1 a remporté un joli succès commercial, au début du moins, son prix incluant un équipement riche : sièges cuir à réglages électriques très avancés, climatisation, hifi avec lecteur CD, ABS, ordinateur de bord avec écran multifonction (un des premiers de l’histoire auto), clé permettant de limiter la puissance à un certain niveau (en cas de prêt de l’auto par exemple), avertisseur de sous-gonflage des pneus, toit amovible…

En option, on trouvait la régulation électronique de la clim et le toit transparent. Impressionnant ! Les ventes décollent bien (3 049 unités en 1990), mais iront ensuite décroissant, malgré le léger restylage de 1991 et la puissance portée à 405 ch en 1993. Pourquoi ? Parce que la poupe convexe de la ZR-1 se retrouve sur les autres Corvette, ce qui nuit à son exclusivité, tout comme la cavalerie portée à 305 ch sur la version LT-1 de 1992. En 1994, la ZR-1 s’équipe de nouvelles jantes, et en 1995, la production s’arrête. En tout, cette Corvette unique en son genre (la seule à bénéficier d’un V8 4 arbres) s’élève à 6 939 exemplaires, ce qui en fait un engin rare et exclusif.

Combien ça coûte ?

On trouve en France quelques ZR-1, dont certaines ont été importées à titre privé à l’époque. Comptez de 30 000 € à 40 000 € suivant l’état et le kilométrage, même si ce dernier point n’est pas le plus important.

Quelle version choisir ?

Les amateurs préfèrent le look pré-1991, mais cela reste une affaire de goût. Les 405 ch semblent plus désirables, mais elles sont très difficiles à dégotter sous nos contrées. Privilégiez les autos en parfait état et dotées d’une traçabilité impeccable.

Les versions collector

Toutes, surtout si elles se présentent en parfait état.

Que surveiller ?

Malgré leur grande sophistication, les Corvette ZR-1 sont mécaniquement très fiables. Certaines ont enchaîné les centaines de milliers de km sans avarie sérieuse, mais ont bénéficié d’un entretien rigoureux. Celui-ci n’est pas compliqué si on connaît bien l’auto, dont le moteur dispose d’une distribution par chaînes.

Le principal écueil de la ZR-1 sera l’inaction, qui fera à coup sûr dysfonctionner les seize injecteurs et dessèchera les durits d’essence. On note aussi quelques fuites d’huile, et parfois des défaillances des boîtiers ECM (gestion moteur) et CCM (gestion de l’ordinateur de bord et des fonctions de l’habitacle). Pas de panique, ils se réparent. Côté trains roulants, les amortisseurs pilotés Delco-Bilstein se refont chez Bilstein, alors que le châssis, galvanisé, et la carrosserie, en composite de plastique, sont à peu près insensibles à la corrosion.

Cela dit, le pare-brise, spécifique à la ZR-1, est rarissime en rechange et coûte donc très cher. Dans l’habitacle, la finition est fantaisiste, mais en cas de casse d’un élément, voire de mousse de siège affaissée, là encore, tout se trouve. Evidemment, il faudra chercher aux USA et payer des taxes à l’importation, mais les prix initiaux demeurent globalement raisonnables.

Sur la route

La Corvette étant très basse, il n’est pas si évident de s’y installer. Ensuite, vu la profusion de réglages pour les sièges, trouver la bonne position de conduite demande un certain temps. Une fois cela fait, on se réjouit de l’ambiance à bord : ça y est, on est aux US ! Une sensation renforcée par le moteur, qui sonne comme un vrai bon gros V8. La pédale d’embrayage demande de l’accoutumance, mais on s’y fait et on apprécie l’excellente commande de boîte. D’emblée, la ZR-1 se conduit comme n’importe quelle Corvette.

La mécanique se révèle souple et docile, on ne voit pas le bout de son capot, la direction, très douce, ne semble guère communiquer, la suspension prodigue un confort appréciable, réglée sur Tour, et la carrosserie grince de tous les côtés. Toit ôté, on peut tranquillement cruiser, cheveux au vent, le moteur tournant à 2 000 tr/min à 130 km/h en 6e.

Ça, une sportive ? En réalité, la ZR-1 a deux visages. L’un pépère, pour la conduite quotidienne, l’autre très différent. Pour le voir, on passe les amortisseurs en mode Perf, et on enfonce l’accélérateur. De tranquille, le moteur se transforme en bête rageuse à mesure qu’il prend des tours, et vous enfonce littéralement dans le dossier dans un hurlement qui colle le frisson. Quelle machine !

Ensuite, plus on hause le rythme, plus on devine l’adhérence considérable de la Chevrolet en appui et plus celle-ci communique. Précise, réactive et remarquablement équilibrée, la Corvette devient alors une authentique voiture de sport, efficace et diablement rapide. La carrosserie a beau trembler sur les aspérités, la Chevrolet conserve imperturbablement la trajectoire voulue.

Sur le sec, cette américaine en remontrera à bien des européennes, et personnellement, je la trouve bien plus saine et rigoureuse qu’une Ferrari Testarossa. Enfin, l’américaine consomme peu, étant capable de ne pas dépasser 10 l/100 km sur autoroute. Plus que jamais, il faut aller au-delà de ses préjugés !

L’alternative newtimer*

Corvette C6 (2004 – 2013)

Nantie d’un tout nouveau châssis-poutre et de trains roulants très raffinés, la génération C5 a révolutionné la Corvette. Mais avec c’est son évolution C6 de 2004 qu’elle atteint sa pleine maturité, grâce à une qualité de fabrication en nette hausse. Avec son V8 LS2, un 6,0 l culbuté de 404 ch, elle franchit les 300 km/h, et avec son ESP, elle est plus sûre que jamais. Ce, sans renoncer à la praticité, vu son coffre de plus de 600 l !

En 2008, la Corvette C6 évolue, adoptant un V8 LS3 fort de 436 ch et des liaisons au sol affûtées. Plus aboutie que jamais, l’américaine a droit à des versions spéciales, la Compétition, moins chère, et la Grand Sport, dotée des trains roulants de la Z06, variante ultra-puissante à compresseur... Qui reste gentillette face à la C6 ZR-1, bête brutale que n'est pas la C4 du même nom. La C6 quitte la production en 2013, produite à 215 000 unités. A partir de 30 000 €.

Chevrolet Corvette ZR-1 (1990), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 5 727 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : doubles triangles, ressorts à lames transversal, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts à lames transversal, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, propulsion

Puissance : 375 ch à 6 200 tr/min

Couple : 529 Nm à 5 200 tr/min

Poids : 1 573 kg

Vitesse maxi : 290 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,0 s (donnée constructeur)

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