Les États-Unis regorgent d'événements iconiques dans le fabuleux monde de l'automobile. Cela dit, des manifestations plus mineures et surprenantes attirent tout de même de nombreux spectateurs. La preuve avec l'Alaskan Car Launch consistant à jeter des voitures dans le vide, tous les ans.

Ce spectacle un peu particulier se déroule toujours le 4 juillet, le Freedom Day ou Jour de l'Indépendance outre-Atlantique. Les habitants à proximité du glacier Matanuska ne peuvent pas réaliser de feux d'artifice avec des journées sans fin à cette période de l'année. Ils ont donc trouvé un autre moyen de célébrer la fête nationale : jeter des voitures depuis une falaise de 91 mètres pour en apprécier la destruction.

Une tradition récente

Chaque année depuis 8 ans, des milliers de personnes viennent de plus en plus loin pour assister à cette curieuse animation. Des barbecues, concerts et rassemblements sont bien entendu organisés en parallèle pour occuper les visiteurs le temps d'aligner les véhicules initialement destinés à la broyeuse. La suite visible dans le clip qui suit concerne une accélération bloquée, un rail, une rampe, un passage sous le drapeau américain et une foule en délire. Des étapes immortalisées en vidéo.

Jeter des voitures dans le vide, une tradition annuelle en Alaska

Des voitures plus spectaculaires que jamais

Si les premières épaves se présentaient à l'origine avec de la tôle froissée et des pannes mécaniques majeures, les politiques environnementales et la créativité des participants ont progressivement fait apparaître des autos moins cabossées. De quoi donner des idées aux plus créatifs à l'image de cette Corvette C4 rose avec un squelette harnaché sur le toit.