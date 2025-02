Cette fois ça y est, la première Ferrari électrique arrive

Ferrari commercialise déjà depuis longtemps des voitures électrifiées. Outre sa supercar LaFerrari hybride, la marque au cheval cabré vend actuellement deux modèles à hybridation rechargeable : la super-sportive 296 GTB de 830 chevaux et la « petite » supercar SF90 Stradale, développant 1 030 chevaux dans sa variante XX. Remplaçante de la LaFerrari, la nouvelle F80 dispose elle aussi d'une motorisation hybride rechargeable.

Mais cette fois, on parle bien du tout première modèle 100% électrique frappé du légendaire cheval cabré. Depuis quelques années, la direction de la marque italienne donnait régulièrement des nouvelles positives sur le développement technique de cette grande première et Benedetto Vigna, le directeur général de l’entreprise, vient même de communiquer sa date de présentation officielle : ce sera pour le 9 octobre 2025.

Ça va faire tout drôle

L’année dernière, ce dernier affirmait que les premiers tests de la voiture étaient « très impressionnants » et promettait que l’auto serait conforme aux standards de Ferrari en matière de performances et de plaisir de conduite. Mais découvrir une telle technologie sur une Ferrari de route, ça va vraiment faire tout drôle par rapport aux modèles de la marque connus pour l’excellence de leurs sensations de conduite et leur émotion mécanique (même avec des moteurs turbos moins frissonnants que le V12 atmosphérique toujours présent dans les Purosangue et 12Cilindri).

Pour l’instant, on ne sait d’ailleurs toujours pas à quoi ressemblera cette Ferrari électrique. S’agira-t-il d’une berline, d’un coupé ou d’un crossover ? Allez, plus que quelques mois à attendre pour connaître la réponse.