Ferrari SF90 XX (2023) : Ferrari dévoile sa voiture la plus extrême

Chez Ferrari, les sportives les plus performantes sont hybrides. En plus de la récente 296 GTB et son V6 électrifié, la SF90 Stradale incarnait jusqu’ici le haut de gamme sportif avec son V8 bi-turbo assorti à trois moteurs électriques, développant la puissance maximale totale de 1000 chevaux. Le constructeur italien propose toujours des V12 atmosphériques chantants sur ses modèles thermiques les plus puissants, mais il vient de dévoiler sa machine la plus performante de la gamme : la SF90 XX.

Basée comme son nom l’indique sur la SF90 Stradale, cette SF90 XX évoque par son patronyme les machines exclusivement réservées au circuit que Ferrari propose depuis la FXX (avec depuis les 599XX et autres FXX K). Contrairement à ces dernières, elle aura bien le droit de circuler sur la route même si elle bénéficie de réglages optimisés pour le pilotage sur circuit. Notez qu’il s’agit de la toute première Ferrari routière à posséder un aileron arrière fixe depuis…la F50 de 1995 ! Forte d’un aérodynamisme optimisé au maximum (elle génère deux fois plus d’appui qu’une SF90 Stradale), elle affiche une présentation encore plus agressive que les 488 Pista et autres 812 Competizione.

1030 chevaux hybrides sous le capot

La SF90 XX combine un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 797 chevaux et 804 Nm de couple avec trois moteurs électriques (deux installés à l’avant et l’autre sur le groupe motopropulseur thermique), ces derniers générant 233 chevaux de puissance additionnelle. Au total, la puissance cumulée maximale est de 1030 chevaux, mais uniquement dans le mode « Qualify » pendant une courte durée a priori. La voiture pèse 1560 kg à sec et avec ses pneus semi-slick, elle abat le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et le 0 à 200 km/h en 6,5 secondes. Des valeurs proches de celles d’une Bugatti Chiron Super Sport (0 à 200 en 5,8 secondes), tout en pouvant rouler 25 km en mode 100% électrique grâce aux batteries de 7,9 kWh. La version Spider de cette SF90 XX pèse elle 1 660 kg et perd un petit dixième sur le 0 à 200 km/h.

Une série limitée à plus d’un demi-million d’euros

Ferrari prévoit de construire 799 exemplaires de la SF90 XX coupé et 599 exemplaires de la SF90 XX Spider, dont le prix de base dépassera largement le demi-million d’euros. C’est ce qu’il faudra débourser pour s’offrir la Ferrari de route la plus performante de tous les temps, devant l’ancienne LaFerrari et tous les autres modèles de la gamme actuelle.